Cameroun: Election présidentielle 2025 au pays - Le gouvernement réagit aux prises de position des évêques

Le gouvernement camerounais a récemment réagi aux déclarations de certains évêques et religieuses concernant l'élection présidentielle de 2025. Tout en réaffirmant le droit à la libre expression, le gouvernement a déploré la véhémence de certaines prises de position, tout en rappelant les principes de la laïcité et de la démocratie au Cameroun. Cet article explore les enjeux de cette polémique et les perspectives pour l'élection à venir.

Le droit à la libre expression, mais dans les limites de la loi

Suite au message de fin d'année du Président Paul Biya, plusieurs réactions ont émergé, notamment celles de certains prélats de l'Église catholique. Le gouvernement a reconnu le droit de chaque citoyen à exprimer son opinion, tout en soulignant que ces expressions doivent rester dans le cadre des lois de la République. Cependant, il a déploré la virulence de certaines déclarations, jugées spéculatives et focalisées uniquement sur l'enjeu présidentiel.

Un État laïc et des relations harmonieuses avec les confessions religieuses

Le Cameroun est un État laïc, où les différentes religions coexistent pacifiquement et entretiennent des relations harmonieuses avec les pouvoirs publics. Le gouvernement a tenu à rappeler qu'il n'existe aucun conflit entre l'État et les confessions religieuses, y compris l'Église catholique. Cette clarification vise à apaiser les tensions et à préserver le dialogue entre les institutions religieuses et l'État.

La démocratie camerounaise et le libre choix des citoyens

Le gouvernement a réaffirmé que le Cameroun est une démocratie et un État de droit. Chaque citoyen, qu'il soit religieux ou laïc, a le droit de s'exprimer librement sur les grands enjeux nationaux. Cependant, les prises de position tranchées de certaines autorités religieuses sur l'élection présidentielle n'engagent qu'elles-mêmes et ne sauraient influencer le libre choix des Camerounais. Le gouvernement a rappelé que les électeurs sauront faire leur choix en toute souveraineté et responsabilité.

La candidature de Paul Biya : Une décision en temps opportun

Concernant la candidature du Président Paul Biya, le gouvernement a rappelé que le chef de l'État a déjà indiqué qu'il se prononcerait en temps voulu. Cette déclaration rend toute polémique prématurée et superflue. Le gouvernement invite donc les citoyens à attendre cette annonce officielle et à éviter les spéculations inutiles.

Préparer une élection sereine et transparente

Le gouvernement travaille en collaboration avec les structures compétentes pour garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle de 2025. L'objectif est d'assurer un climat de sérénité, de transparence et de paix. Les aspirants à la fonction présidentielle sont encouragés à se préparer sérieusement pour participer à ce scrutin crucial pour l'avenir du Cameroun.

Un appel au calme et à la responsabilité

En conclusion, le gouvernement camerounais appelle au calme et à la responsabilité de tous les acteurs politiques, religieux et civils. L'élection présidentielle de 2025 doit se dérouler dans un esprit démocratique et respectueux des institutions. Les Camerounais sont invités à se concentrer sur les enjeux nationaux et à éviter les polémiques stériles, afin de préserver l'unité et la stabilité du pays.