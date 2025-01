Cameroun: Remise épaulettes aux forces de défense - Joseph Beti Assomo était dans le nord du pays

La remise des épaulettes aux forces de sécurité et de défense est une tradition qui est toujours respectée au Cameroun. C'est un moment où des milliers de personnel militaire avancent en grade récompensés des efforts faits, du travail abattu pour la nation.

Ce 1er janvier 2025, comme par le passé, toutes les régions et les départements ont connu des heureux promus. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO a parcouru plusieurs zones non seulement pour rassurer, raviver et encourager le moral des troupes également pour poser sur les épaules des vaillants soldats Camerounais ceux qui ont avancé en grande supérieur.

Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, M. BETI ASSOMO Joseph s'est rendu dans la Région du Nord pour la fin de l'année 2024, comme il est de tradition pour passer la St-Sylvestre avec ses hommes sur le terrain. "Et la ville de Touboro est l'heureux élu de son agenda, où s'y est rendu avec une délégation constituée du Gouverneur de la Région du Nord, des Officiers Généraux conduits par le Chef d'Etat-Major des Armées, le Préfet du Département du Mayo-Rey, des Autorités administratives et militaires de la localité. L'objectif de cette visite d'apporter le soutien et le réconfort aux hommes sur le terrain.

À la veille de la nouvelle année 2025, Joseph BETI ASSOMO a passé la nuit aux côtés des troupes dans la ville de Touboro en compagnie du Chef d'état major des armées, à la veille c'était un réveillon cadencé aux couleurs de l'armée, puis le rituel du port des épaulettes a été présidée d'abord à la place des fêtes de Touboro en présence des forces vives, des élus locaux, des populations des amis et connaissances venus féliciter les promus.

Le même rituel s'est poursuivi à Garoua par la cérémonie de remise des épaulettes et galons aux officiers et sous- officiers promus au grade supérieur par décret présidentiel pour les uns et l'arrêté ministériel pour les autres. Le même rituel de la cérémonie de remise des épaulettes et galons a eu lieu à la place des fêtes de la ville de Garoua, Chef-Lieu de la Région du Nord, où s'achève son périple avec sa délégation.

À Yaoundé capitale politique et siège des institutions, le Secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie nationale Galax Yves ETOGA a présidé la cérémonie de remise des épaulettes à la cour d'honneur du quartier général, les officiers, sous-officiers et soldats de rang ont reçu leurs galons, c'était en présence du gouverneur de la région du littoral, des officiers supérieurs, des familles, amis et connaissances.

