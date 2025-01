Tunisie: ASBU - Une coopération stratégique pour le futur des médias arabes

Le chef du gouvernement Kamel Maddouri a reçu, mardi soir, une délégation de l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU), conduite par son directeur général, Abderrahim Souleimen. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 44e Assemblée générale de l'ASBU, prévue les 15 et 16 janvier à Yasmine Hammamet. Cet événement rassemblera des hauts responsables des radios et télévisions arabes membres de l'Union, ainsi que des représentants des unions régionales et internationales partenaires.

Dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement, Kamel Maddouri a souligné que l'organisation de cette réunion en Tunisie témoigne des relations solides entre l'ASBU et le pays. Il a également mis en avant "la volonté de la Tunisie de renforcer la place des stations de radio dans l'espace public arabe et de consolider leur rôle crucial dans l'échange d'informations, les avancées technologiques dans l'audiovisuel et le soutien des médias arabes communs".

Le chef du gouvernement a salué les investissements stratégiques de l'ASBU en Tunisie, notamment à travers la construction d'un hôtel cinq étoiles et d'un centre d'affaires de grande envergure dans la zone urbaine nord de Tunis, une première dans le pays. "Ces projets dynamiseront l'économie locale et renforceront l'attractivité de la Tunisie en tant que destination d'investissement", a-t-il déclaré, assurant que le gouvernement fournira toutes les facilités nécessaires pour leur réussite.

De son côté, le directeur général de l'ASBU, Abderrahim Souleimen, a présenté un aperçu des activités de l'Union, dont la majorité sont organisées en Tunisie. Il a rappelé que l'ASBU tient chaque année plus de 90 événements dans le pays, attirant environ 3 000 participants de divers horizons.

Souleimen a également évoqué la politique d'autofinancement de l'ASBU, qui permet à l'Union de développer continuellement les services qu'elle offre à ses membres. Il a salué la riche expérience de la Tunisie dans le domaine radiophonique et son rôle actif dans le développement des médias arabes, tout en réaffirmant la volonté de l'Union de renforcer sa coopération avec les acteurs médiatiques tunisiens, notamment dans les domaines de la radio numérique et de la radiodiffusion multiplateforme.