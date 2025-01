Afrique: L'Américain Sam Vincent nommé directeur de camp du « Combine » 2025 de la BAL

Dakar — L'ancien basketteur américain de 61 ans, Sam Vincent, a été nommé directeur de camp du »Combine » 2025 de la basketball Africa League (BAL) prévu à partir de vendredi à Rabat (Maroc), a annoncé le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, dans un communiqué rendu public, mardi.

Le »Combine » de la BAL est un camp de recrutement organisé par la NBA pour permettre aux jeunes d'être sélectionnés pour la prochaine saison de la BAL. L'événement sportif de trois jours se tiendra à la salle omnisports Ibn Yassine et réunira plus de 30 aspirants joueurs d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et du monde entier.

« Nous sommes ravis que Sam Vincent nous rejoigne en tant que directeur du camp du Combine 2025 de la BAL avant notre cinquième saison de la compétition. Il a joué un rôle actif et essentiel dans nos efforts de développement du basket-ball en Afrique « , a déclaré M. Fall.

Selon le président de la BAL, Sam Vincent "a travaillé sans relâche en tant qu'entraîneur et mentor" et a soutenu "la croissance du basketball africain".

"Son expérience aux plus hauts niveaux en tant que joueur professionnel, entraîneur-chef de l'équipe nationale et entraîneur-chef de la NBA sera un atout inestimable pour les joueurs, les entraîneurs et notre ligue du Combine",a-t-il ajouté.

Ancien joueur de la NBA, Vincent a joué pour les Boston Celtics, les Seattle SuperSonics, les Chicago Bulls et les Orlando Magic, durant les sept années qu'il a passé dans la Ligue professionnelle majeure du sport américain.

A la fin de sa carrière en 1992, le champion de la NBA de 1986 avec les Celtics de Boston s'est reconverti en entraîneur. Il a dirigé plusieurs équipes nationales en Afrique, en Asie et en Europe, avec des résultats impressionnants.

Aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes, il a entraîné l'équipe nationale féminine du Nigeria, qui a battu la Corée du Sud pour remporter la première victoire d'une nation africaine dans une compétition olympique de basketball féminin.

Deux ans plus tard, Vincent entraîne l'équipe nationale masculine du Nigeria au deuxième tour du Championnat du monde FIBA 2006.

La BAL 2025 prévue entre le 5 avril au 14 juin 2025

La cinquième édition de la Basketball Africa League (BAL) va démarrer le 5 avril 2025 à Rabat et prendra fin le 14 juin de la même année à Pretoria, en Afrique du Sud.

Pour la première fois, cette compétition se tiendra en terre marocaine, au complexe sportif Moulay-Abdallah.

L'Afrique du Sud, où a démarré la dernière édition de la BAL, a été choisie pour la finale de l'édition 2025. La rencontre se tiendra au SunBet Arena.

Douze équipes représentant autant de pays africains participeront à la cinquième édition de la Basketball Africa League.

Les clubs vainqueurs des ligues nationales de basketball d'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal et de la Tunisie se qualifieront directement à la BAL.

Cinq autres équipes seront choisies au terme de tournois de qualification organisés par la FIBA Afrique, l'instance chargée de l'administration du basketball continental, entre octobre et décembre 2024.

Les 12 équipes seront réparties entre trois conférences à raison de quatre équipes pour chaque conférence.

Quarante-huit matchs se joueront à Rabat, Dakar, Kigali et Pretoria.

Chaque conférence aura une phase des poules de 12 matchs. Chaque équipe affrontera à deux reprises les trois autres équipes de la même conférence.

Les matchs de la phase des groupes de la conférence du Kalahari auront lieu du 5 au 13 avril à Rabat.

La conférence du Sahara se tiendra du 26 avril au 4 mai dans l'enceinte de Dakar Arena, au Sénégal.

Les matchs de la conférence du Nil auront lieu du 17 au 25 mai à la BK Arena de Kigali.

Huit équipes des trois conférences se qualifieront pour les play-offs, qui se tiendront à Pretoria à partir du 6 juin et s'achèveront par la finale prévue le 14 juin.

La Basketball Africa League est une compétition africaine annuelle, qui se joue depuis 2021. Elle est le fruit d'un partenariat de la FIBA Afrique avec la NBA Africa.

Le Zamalek (Égypte) a remporté la première édition. L'US Monastir (Tunisie) et Al Ahly (Égypte) sont respectivement vainqueurs des éditions 2022 et 2023. Le Petro de Luanda (Angola) a remporté l'édition de 2024.