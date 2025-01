Afrique: Athlétisme/Saison 2025 - Le mondial de Tokyo en ligne de mire

Le directeur technique national de la FMA, Hery Rambeloson, a sorti le calendrier prévisionnel des rendez-vous sportifs que l'athlétisme vise à honorer cette année. À première vue, quatre rendez-vous internationaux et sept compétitions nationales attendent la Fédération malgache d'athlétisme (FMA).

« En tant que directeur technique national de la FMA, il est de mon devoir de publier le calendrier sportif pour l'année 2025. Nous avons quatre rendez-vous internationaux au programme, dont deux pour les seniors : le championnat du monde sur piste à Tokyo, au Japon, au mois de septembre, et le relais de Saint-Benoît, à La Réunion, au mois de novembre. »

Et le DTN de continuer: « Pour les catégories U18 et U20, il y aura les championnats d'Afrique qui se joueront en Algérie au mois d'avril et la CJSOI des Seychelles au mois de juin. À côté de ces rendez-vous internationaux, il y a les divers championnats nationaux », confie Hery Rambeloson.

Bien que la Fédération Malgache d'Athlétisme aspire à participer à des compétitions internationales, elle reste dépendante du soutien financier de l'État malgache. Cependant, à entendre la déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, lors de la remise des primes aux basketteurs et basketteuses champions d'Afrique en 3x3, au mois de décembre : « La participation à des événements internationaux est réservée à celles ou ceux qui ont une réelle chance de remporter des médailles».

Avec le niveau de l'athlétisme malgache actuellement, les médaillables ne sont pas nombreux, à part Sidonie Fiadanantsoa, spécialiste du 100 m haies, et Claudine Nomenjanahary (100 et 200 m).

Marathon international

« Pour progresser et apprendre aux côtés des meilleurs au monde, les athlètes malgaches doivent participer à ces compétitions internationales, afin de se mesurer aux sportifs des autres nations », conclut Hery Rambeloson.

Pour les événements nationaux, la saison 2025 débutera avec le championnat de Madagascar de cross-country senior à Ihosy le 15 mars. Vient ensuite le championnat de Madagascar de semi-marathon, prévu le 20 avril autour du marais Masay à Antananarivo.

Le championnat de Madagascar de course trail, d'une distance de 70 km, se jouera cumulativement avec l'UTOP au mois de mai. Les championnats de Madagascar sur piste pour les jeunes U16, U18 et U20 auront lieu les 13, 14 et 15 juin, suivis par les championnats de Madagascar toutes catégories les 20, 21 et 22 juin sur la piste d'Alarobia.

La course semi-marathon est prévue au mois de juillet à Mahajanga, mais la date exacte reste à confirmer. Le marathon international d'Antananarivo fera son retour après quelques années d'absence pour clore les courses de l'année 2025. Il est prévu pour la date du 5 octobre à Antananarivo et sera exclusivement réservé aux seniors dames et hommes.