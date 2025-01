Afrique: Romuald Rakotondrabe (Coach Barea CHAN) - « Sortir du groupe comme premier objectif »

interview

Trente-cinq présélectionnés en vue du 8e Championnat d'Afrique des nations ont repris la préparation lundi sur le terrain annexe à Mahamasina. La phase finale se jouera du 1er au 28 février.

Pouvez-vous décrire les deux semaines de préparation au pays ?

Nous allons, comme prévu, jouer deux matchs amicaux en province à Fianarantsoa et à Manakara. Les matchs amicaux sont plus pratiques et efficaces que les entraînements. Ces joueurs manquent de matchs dans les jambes. Et nous l'avons constaté durant la double confrontation contre l'Eswatini. Au moins, ils auront deux matchs dans les jambes avant de partir. Nous ne pouvons pas encore confirmer les dates et équipes pour les deux matchs à l'extérieur. Il faut encore attendre le 15 janvier, date du tirage au sort, pour déterminer le calendrier et les nations dans notre groupe.

Quel(s) compartiment(s) nécessitent encore une consolidation ?

Bien évidemment, il faut revisiter les attaquants, travailler plus sur la concrétisation. Nous pénétrons souvent la surface mais nous n'arrivons pas à concrétiser. Il faut donc travailler un peu plus là-dessus. Ce n'était pas la faute des joueurs car c'étaient leurs premiers matchs internationaux pour certains. Nous avons constaté le manque de matchs dans les jambes. Il faut également consolider le compartiment du milieu et aussi celui de la défense, donc presque tous les compartiments, et surtout dans la colonne vertébrale.

Vous venez de vous qualifier pour la phase finale. Quel état d'esprit avez-vous pour cette deuxième qualification ?

Notre état d'esprit après la première étape, la qualification, est que nous voudrions cette fois aller plus loin. Nous ne nous référons pas à l'édition d'il y a deux ans. La raison est que ces deux compétitions sont différentes, celle de 2023 et cette année. Les joueurs ne sont pas les mêmes. Nous ferons de notre mieux pour grimper petit à petit les marches. Le premier objectif est de sortir du groupe. Puis, nous viserons à aller un peu plus loin, mieux qu'avant. Ce sera mieux d'évoluer dans un groupe de quatre, car sortir d'une poule de trois est plus compliqué.

Vous êtes maintenant libéré à la tête des Barea A. Pouvez-vous donc déployer plus au CHAN ?

Après les derniers matchs des éliminatoires à la CAN, j'étais littéralement à terre, avant le premier match contre l'Eswatini. Nous avons essayé de nous relever et nous avons remporté la victoire. C'était très important pour moi, pour le groupe et l'équipe. Cela nous a beaucoup motivés à travailler et travailler bien. Nous avons regagné la confiance. Nous sommes qualifiés pour la deuxième fois à la phase finale du CHAN. Nous sommes plus solidaires, nous et les joueurs locaux dans cette aventure. Nous avons un objectif commun. Nous souffrons ensemble à chaque défaite, ce qui nous motive à avancer ensemble pour atteindre l'objectif.

Que prévoyez-vous pour la suite de la préparation à l'extérieur ?

Nous envisageons de partir une semaine après le 15 janvier, date du tirage au sort. Nous aurons ainsi dix jours pour jouer sur place deux matchs amicaux de préparation et aussi plus de temps pour nous acclimater, nous habituer aux aliments locaux. Il faut encore attendre le 15 janvier pour savoir la répartition des groupes, les composants de notre poule et les équipes que nous allons affronter en amical.