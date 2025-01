Afrique: CHAN - Trois autres cadres viennent en renfort

Dernière ligne droite. Le coach Romuald Rakotondrabe et ses trente-cinq présélectionnés ont entamé lundi, sur le terrain annexe à Mahamasina, leur préparation à la phase finale du 8e championnat d'Afrique des nations (Chan). Cette joute continentale, réservée aux joueurs locaux, s'étalera du 1er au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Les vingt-cinq joueurs de la double confrontation contre l'Eswatini ont tous été retenus. Le coach Rôrô a sollicité onze autres joueurs, dont trois cadres, médaillés de bronze au précédent Chan en Algérie. Ils évoluent tous à Elgeco Plus, vainqueur en titre de la coupe de Madagascar. L'ancien attaquant du Fosa Juniors FC, Jean Yves, ainsi que ses coéquipiers, le milieu offensif Doddy et l'ailier Onja, ont été sollicités en renfort. Un autre ancien attaquant du Fosa Juniors FC, Drogba, sous le maillot depuis la précédente saison du Disciples FC, déjà convoqué lors du regroupement avant la double confrontation contre l'Eswatini, est aussi convoqué. « Déjà présélectionné au premier regroupement, il a dû soigner une blessure à l'adducteur et maintenant il est rétabli », souligne le coach Rôrô. Le latéral gauche de l'équipe du By Pass, Tsila, est également sollicité.

Une dizaine de cadres figurent maintenant dans la présélection. Les six titulaires contre l'Eswatini sont tous retenus, en l'occurrence le gardien de but de l'Elgeco Plus Nina, Lalaina, Dadafara, Tony, Datsiry et Donga, ainsi que d'autres Barea comme le latéral droit du Fosa Juniors FC, Nicolas, et Andy du Disciples FC. Avant leur départ, les Barea disputeront deux matchs amicaux. Ils affrontent en premier la sélection de la Haute Matsiatra le 12 janvier à Fianarantsoa, puis ils joueront contre celle de Vatovavy Fitovinany le 18 janvier à Manakara.