Madagascar: Région Androy - La crise de l'eau s'aggrave

La région Androy traverse une crise de l'eau sévère, avec des bornes-fontaines à sec. Les habitants, notamment ceux de Tsihombe et Beloha, peinent à accéder à cette ressource vitale.

Les rares bornes-fontaines sont à sec. L'eau devient une denrée rare dans la région Androy. Tsihombe, Beloha et les périphéries d'Ambovombe sont les districts qui en souffrent grandement. Le bidon jaune de 20 litres, acheté normalement à 300 ariary, est désormais acheté trente fois plus cher. « Les pompes publiques ne fonctionnent plus et il n'a pas plu depuis des mois », crie Jean Christ, habitant de la commune de Marovato Tsihombe. Deux bornes-fontaines sur dix seulement fonctionnent dans sa commune et Jean Christ doute de la transparence dans la gestion de ces deux bornes-fontaines.

« L'eau en provenance d'Ampotaka est transportée par pipeline jusqu'à Tsihombe par l'Agence de l'alimentation en eau dans le Sud (AES). Cependant, ces pompes fonctionnelles ne sont accessibles qu'à certaines personnes et non à toute la population», accuse-t-il. Face à cette situation, les habitants sont contraints d'acheter de l'eau transportée par des charrettes et puisée depuis des sources lointaines.

Court terme

Le bidon de 20 litres est vendu à 10 000 ariary. Le jeune père de famille demande l'intervention des responsables du pipeline et de la direction régionale de l'Eau Androy. Le député de Tsihombe, Tolia Bernard, est venu dans la commune de Marovato Tsihombe avec un camion-citerne hier, afin de soulager un tant soit peu les maux de la population en attendant des solutions pérennes. À Ambovombe, une réunion d'urgence s'est tenue hier dans la matinée dans les locaux de la région Androy. Au menu, la crise de l'eau et l'annonce des prix coûteux de 20 litres d'eau variant entre 2000 ariary et 5000 ariary dans le district d'Ambovombe.

Deux camions-citernes seulement sont disponibles auprès de l'agence Alimentation en eau dans le Sud (AES), basée à Ambovombe, pour distribuer de l'eau à Ambovombe ville et aux populations longeant les côtes d'Ambovombe principalement. De même que pour les communes de Maroalopoty, Erada, Tsimanada et Maroalomainty. Des solutions à court terme comme la pluie artificielle, le rajout du nombre des camions-citernes qui peuvent aller à Amboasary Sud chercher de l'eau sont revendiquées.