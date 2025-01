Madagascar: Cinéma - Le biopic sur Victoire Rasoamanarivo séduit la communauté catholique

Depuis novembre, le film retraçant la vie de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, d'une durée de 2 heures et 17 minutes, enflamme les écrans des paroisses catholiques à travers Madagascar. Diffusé dans le diocèse d'Antananarivo, Moramanga, Itasy et autres, ce long-métrage touche profondément les spectateurs. « À chaque projection, il y a ce moment d'émotion intense où certains spectateurs ne peuvent retenir leurs larmes, bouleversés par l'histoire poignante de Victoire Rasoamanarivo », confie Herizo Mampionona Raharilanto, fondateur de Miga'L Production.

Le réalisateur a accordé une attention particulière à recréer fidèlement l'époque de la bienheureuse, en veillant à la précision des tenues, des dialogues, des paysages et des matériels utilisés. « Chaque détail a été pensé pour transporter les spectateurs dans le passé et leur permettre de revivre les épreuves de Victoire Rasoamanarivo », ajoute-t-il. L'interprétation des acteurs, notamment ceux des rôles principaux, Victoire et son époux Radriaka, a été saluée pour sa justesse et sa capacité à transmettre l'émotion brute de cette histoire de dévouement et de sacrifice.

Ayant reçu l'autorisation officielle de l'archevêque, la projection du film continue de toucher un large public, bien au-delà de la communauté catholique. « Ce n'est pas seulement une histoire de foi catholique, mais un message universel de bonté, de vertu et d'idéaux. Victoire Rasoamanarivo incarne des valeurs humaines profondes qui résonnent avec tous, quel que soit leur croyance », souligne le réalisateur. Les projections se poursuivent cette année avec de nouvelles séances programmées, à partir du 19 janvier, à L'Ecar Soavina et Soavimasoandro. Les réservations sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent découvrir cette oeuvre émouvante et enrichissante, un témoignage de la force spirituelle et humaine d'une figure emblématique de l'histoire de Madagascar.