Madagascar: 7e art - Anatole Ramaroson parmi les pionniers du film documentaire

À 53 ans, Anatole Ramaroson s'impose comme une figure incontournable du film documentaire malgache. Initiateur de nombreux projets culturels, il a consacré sa vie à faire rayonner le patrimoine de Madagascar à travers l'objectif de sa caméra.

Passionné et ambitieux, Anatole Ramaroson, 53 ans, est l'un des maîtres incontestés du cinéma malgache. Visionnaire et passionné, il a été un pionnier dans la promotion du film documentaire à Madagascar, en initiant des projets emblématiques tels que le Festival Ant'Sary Doc, la Résidence DOC Oi, et bien d'autres événements qui façonnent aujourd'hui la scène cinématographique de l'île.

Tout commence en 1993, lorsque Anatole Ramaroson plonge pour la première fois dans l'univers du documentaire, en collaboration avec le réalisateur et ethnologue français Marc Bruwier. Ensemble, ils partent à la découverte des communautés Mikea dans le Sud de Madagascar. Ensuite, en 1996, Anatole décide de poursuivre son propre chemin, s'aventurant dans le journalisme, puis dans le cinéma documentaire. «J'ai appris énormément en étant assistant réalisateur. Travailler avec des professionnels comme Tsilavina Ralaindimby, Nicolas Rabemananjara, ou encore Abel Rakotozanany m'a forgé, et bien d'autres,» confie-t-il.

Après avoir affiné son savoir-faire à travers des expériences de terrain et des rôles dans les médias, Anatole décide de franchir une nouvelle étape en 2001. Il s'installe en France pour parfaire ses connaissances dans le domaine du cinéma, notamment dans les techniques audiovisuelles. Masterclasses, ateliers, festivals, et salons deviennent des terrains de découverte pour ce passionné. C'est durant cette période qu'il se passionne pour le documentaire, un genre qui lui permet de transmettre la réalité et la richesse du patrimoine malgache à travers des films comme «L'art Funéraire Mahafaly» ou «La Civilisation du Zébu».

Un ambitieux

Son engagement pour la culture malgache s'intensifie en 2014, lorsqu'il fonde la web TV GasyPora à Paris, en collaboration avec des compatriotes installés en France. Ensemble, ils oeuvrent pour la valorisation de la culture malgache en réalisant des vidéos, en organisant des expositions et projections en France et en Suisse. Mais après plusieurs années passées à l'étranger, Anatole choisit de revenir dans son pays natal en 2018, animé par une seule ambition : « Mon objectif est de promouvoir la culture malgache, en valorisant notre patrimoine et en élevant la qualité du cinéma local aux normes internationales », affirme-t-il.

Son expertise ne se limite pas à la réalisation. Anatole Ramaroson est également un acteur clé dans le partage de son savoir et aussi un producteur. Masterclasses, ateliers, résidences, il met son expérience au service des cinéastes locaux, organisant même des résidences pour les réalisateurs malgaches à La Réunion. « Je suis prêt à partager tout ce que j'ai appris, que ce soit avec le secteur privé, les institutions publiques, ou les jeunes cinéastes malgaches », déclare-t-il.

Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs projets en cours, et une initiative ambitieuse visant à valoriser le cinéma malgache au niveau national.