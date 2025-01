Madagascar: Route nationale 4 - Menace de rupture de la chaussée à Maevatanàna

La Route nationale n°4 à Maevatanàna fait face à une menace de rupture, en raison de l'excavation causée par les récentes pluies. Cette situation compromet la sécurité et l'accessibilité de la zone, nécessitant des interventions urgentes.

La chaussée sur la Route nationale n°4 à Maevatanàna présente un risque de rupture, notamment à l'entrée de la ville et devant la station d'essence Total. En raison des fortes pluies, une excavation importante est en train de se former, et de l'eau stagnante commence à inonder environ cinquante mètres de la chaussée.

On craint le pire car le trou s'agrandit à chaque passage de véhicule. Les poids lourds et camions ont du mal à passer. Les prochaines pluies peuvent être fatales. Et pourtant, cette portion était achevée depuis plusieurs mois et avait résolu en grande partie l'accès à Maevatanàna. Ce tronçon faisait partie du traitement des points noirs et était inclus dans les travaux du projet CERC (Contingency Emergency Response Component) financés par la Banque mondiale.

L'entreprise chinoise Zhongmei était en charge de la réalisation des travaux. Cette dernière a également déjà levé le camp à Bevilany, endroit où étaient stockés le matériel de construction des routes et les engins. Ils ne sont plus sur place depuis quelque temps. Probablement, l'entreprise est mutée sur une autre Route nationale.

Déchaussée

Par ailleurs, la route nationale allant de la capitale vers Mahajanga ne cesse de se dégrader rapidement depuis l'arrivée des premières pluies. La commune d'Andranofasika commence à s'embourber. Mais le pire est que l'asphalte est détérioré. On constate que la route est déchaussée et des nids d'autruche se forment. Cette situation se répète sur le tronçon allant de Mahajanga à Andranomamy, à la frontière de la région Boeny.

Le trajet entre les deux points prend désormais plus de cinq heures, pour une distance de 173 km. La partie entre Tsarahonenana et le croisement de Tsaratanàna ainsi que celle d'Amboromalandy et Andranomamy sont également plus dures à passer. Du jamais vu.

« Plusieurs axes dans la région Boeny sont soldés dans le projet des travaux d'urgence cette année. Les points noirs sur la RN4 sont concernés par les travaux de réhabilitation bientôt », d'après le directeur régional des travaux publics Boeny.

L'accès aux ponts, dont celui de Betsiboka, Ikalamilotrakely et surtout à Anjomoka, dans le district de Mahitsy, est également dans un état délabré. La liste est loin d'être exhaustive. Mais l'état du viaduc à Anjomoka est surtout lamentable, car il n'a jamais été réhabilité ni entretenu.