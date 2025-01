Ile Maurice: Perquisition chez les Adam

Les limiers du Central Criminal Investigation Department (CCID) progressent dans leur enquête et ne comptent pas chômer dans l'affaire de fraude alléguée de Rs 45 millions au détriment de la Mauritius Investment Corporation (MIC). Après l'arrestation de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Harvesh Seegolam, et son inculpation provisoire, c'était au tour de Queenie et Stéphane Adam, les directeurs de Pulse Analytics, filiale de la société Menlo Parks, d'être convoqués par les limiers de l'Anti-Money Laundering Unit, hier.

Frère et soeur ont été interrogés dans les locaux de cette unité du CCID, à la Sterling House, Port-Louis, jusqu'à tard dans l'après-midi, en présence de leur avocat, Me Hervé Duval Jr, Senior Counsel. À l'heure où nous mettions sous presse, vers 18 heures, les enquêteurs en compagnie de Queenie et Stéphane Adam, chacun dans un véhicule, étaient en route pour une fouille à leur domicile à Beau-Bassin. Ils seront ensuite reconduits, selon les enquêteurs, à la Sterling House. L'on ne sait toutefois pas s'ils seront arrêtés après cette perquisition, comme cela fut le cas pour Harvesh Seegolam, à sa descente d'avion vendredi dernier.

L'interrogatoire du duo Adam a porté sur le déboursement de Rs 45 millions à leur société par la MIC le 28 octobre 2024, soit quelques jours avant les élections générales. Les enquêteurs tentent de comprendre pourquoi la MIC, qui avait dans un premier temps refusé de leur octroyer cet emprunt en raison de «risques jugés très élevés», était revenue sur sa décision.

L'affaire a éclaté après que des employés de la MIC ont porté plainte à la police pour dénoncer des pressions dont ils auraient été victimes de la part de l'ancien gouverneur de la BoM, Harvesh Seegolam, sous le règne du MSM. À noter que la proximité des dirigeants de Pulse Analytics avec Lakwizinn des Jugnauth a également attiré l'attention des enquêteurs de l'unité antiblanchiment d'argent.

Par ailleurs, il nous revient que depuis hier, l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, pourrait à tout moment être interpellé. Le CCID a déjà transmis au Passeport and Immigration Office un ordre d'interdiction de quitter le territoire et d'arrest upon departure à son encontre. «Il peut être arrêté à n'importe quel moment et du coup, cet ordre vise à lui interdire de quitter le pays», confie une source proche du dossier à l'express. Cet ordre vise à garantir qu'il ne quitte pas le pays - étant donné qu'il détient un double passeport (français et mauricien) - avant que les autorités ne puissent mener leur enquête et prendre les mesures nécessaires, si des suspicions ou preuves suffisantes sont établies. L'interpellation de l'ex-Chief Executive Officer de la MIC, Jitendra Bissessur, serait également imminente.

Pour rappel, la MIC, créée pour venir en aide aux entreprises en difficultés financières pendant la pandémie de Covid-19, aurait souvent opéré illégalement sous les ordres et pressions des sbires de Lakwizinn du gouvernement MSM. Dans ce cas précis, l'instance aurait accordé un prêt frauduleux le 28 octobre 2023 à la compagnie, qui faisait des sondages politiques en faveur du MSM durant la dernière campagne électorale alors que les projets de cette entreprise étaient, dans un premier temps, considérés comme étant à haut risque et, donc, inéligible à un quelconque emprunt financier.

Selon certaines sources bien informées, il ne s'agirait que du début d'une saga à rebondissements, car d'autres ministres et personnalités, voire d'anciens hauts cadres du régime soleil, seront convoqués très prochainement à la Sterling House.