Cote d'Ivoire: Championnat français - L'Ivoirien Séko Fofana s'engage pour quatre saisons avec le Stade Rennais

Bonne nouvelle pour l'international ivoirien Seko Fofana ! Il s'est engagé le mercredi 1er janvier 2025 avec le Stade Rennais F.C pour quatre saisons et demie. L'information a été livrée le club sur son site internet.

Justifiant le choix du joueur pour renforcer le mieux de terrain, Arnaud Pouille, président exécutif et directeur général du Stade Rennais F.C, explique que l'arrivée de Seko a été réfléchie dans les premiers jours après le recrutement du coach Jorge Sampaoli

Selon lui de la volonté des propriétaires et de l'ensemble de la gouvernance de l'équipe de construire quelque chose de radieux pour l'avenir du Stade. « Et je suis très content de retrouver Seko Fofana ici au Stade Rennais. Tout le monde connaît le joueur mais l'homme gagne aussi à être connu. Il commence le travail dès aujourd'hui (Ndlr : Mercredi 1er janvier) avec ses nouveaux coéquipiers et je suis certain qu'il va s'intégrer rapidement au groupe et au territoire rennais. »

Seko a dit sa joie de rejoindre le club qu'il a toujours observé avec attention, vu que c'est une équipe qui compte dans le championnat français.

« Je suis très excité à l'idée de débuter, il y a des joueurs de talent à Rennes et je pense que le club n'est pas à sa place. On va voir la chance de pouvoir enchaîner les matchs et de démontrer que le début de saison était en dessous du potentiel du club », a-t-il fait savoir.

C'est un retour en Ligue 1 français, puisque le champion ivoirien avait déjà passé trois saisons avec Lens. Mais avant, il avait aussi tenté l'aventure en Arabie Saoudite en s'engageant à Al-Nassr, aux côtés de Cristiano Ronaldo et à Al-Etiffaq, où il a été prêté en 2024.

Il faut souligner que le montant de la transaction n'a pas indiqué le club.