Somalie: Au moins six millions de personnes menacées par l'insécurité alimentaire

En Somalie, six millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, selon le gouvernement. Depuis 2021, le pays fait face à l'une des plus importantes sécheresse de son histoire, renforcée par le phénomène climatique El Niño.

En Somalie, la saison des pluies ne tient pas ses promesses en ce début d'année, et la sécheresse s'installe toujours un peu plus. Fin 2023 déjà, de terribles inondations avaient également frappées le pays qui n'en finit pas de subir les aléas climatiques.

En conséquence, le gouvernement somalien parle de six millions de personnes qui auront un besoin urgent d'aide alimentaire durant cette nouvelle année 2025.

« La dernière saison des pluies fin 2024 a été bien inférieure à la moyenne et selon les prévisions météorologiques, la prochaine saison des pluies, entre avril et juin, devrait également être plus faible. Et à chaque fois que la saison des pluies est mauvaise, cela a un impact sur les récoltes, sur la végétation et sur les ressources en eau », explique Francesca Sangiorgi, directrice de l'ONG Save The Children en Somalie, au micro d'Igor Strauss.

1,6 millions d'enfants en malnutrition en 2025

« Et au final, cela provoque une insécurité alimentaire et de la malnutrition. À l'heure actuelle, 4,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Selon les humanitaires en Somalie, au moins six millions de personnes auront besoin d'assistance en 2025 », signale-t-elle encore. « L'année dernière, 1,8 millions d'enfants ont été victimes de malnutrition. Cette année, selon les projections, il devrait y en avoir 1,6 millions », conclut-elle.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) alerte déjà depuis plusieurs mois sur le risque de famine qui pèse encore sur tout le pays, redoutant un scénario similaire à la période 2011-2012, où près de 260 000 Somaliens étaient décédés en raison de l'insécurité alimentaire chronique dans les zones rurales.

À cause de mois de sécheresse successifs dans les pays du sud de l'Afrique, quelque 26 millions de personnes étaient menacées par la faim en décembre 2024, selon le Programme alimentaire mondial.