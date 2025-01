Angola: Un gouvernant garantit des moments mémorables lors des célébrations de la Journée nationale de la culture

Huambo (Angola) — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a garanti que l'acte principal des célébrations de la Journée Nationale de la Culture, avec une scène dans la province de Huambo, sera marqué par des "moments fantastiques" et de reconnaissance des artistes.

Le gouvernant, qui parlait à la presse du programme de l'éphéméride, célébré le 8 janvier, a déclaré qu'il s'agit d'une fantastique journée de fête, de culture, de célébration et de reconnaissance des artistes et de tous les hommes de culture de la province de Huambo.

Filipe Zau a indiqué que l'événement principal de la Journée nationale de la culture sera marqué par l'inauguration de l'Archive provinciale « Constantino Camõli » et le dévoilement de la plaque de classement du patrimoine culturel national sur la Praça Doutor António Agostinho Neto.

Ensuite, a-t-il expliqué, se tiendra une conférence sur "Culture, identité et Angolanité", qui abordera les questions liées aux industries culturelles et créatives, ainsi qu'au patrimoine culturel, matériel et immatériel.

Le responsable a ajouté que les célébrations comprennent aussi la remise de certificats de mérite et de trophées aux travailleurs culturels de la province de Huambo et un spectacle musical et culturel au Centre Culturel "Manuel Rui Monteiro".

La Journée nationale de la culture est une date de haute symbolique historique, approuvée en novembre 1986, en l'honneur du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, en raison de son discours sur l'état du secteur, prononcé le 8 janvier 1979, lors de l'investiture de l'organe dirigeant de l'Union des écrivains angolais (UEA).