Angola: Le CFB interrompt la circulation des trains sur la route Cuito-Luau

Luena (Angola) — Le Chemin de Fer de Benguela (CFB) a interrompu, à partir de ce mercredi, la circulation des trains sur la ligne Cuito-Luau, "pour des raisons opérationnelles", a appris mardi l'Angop.

Une note du CFB informe que la suspension aura lieu entre le 8, sur la route Cuito - Luena, et le 9 sur le tronçon Luena - Luau, dont le retour à la normale est prévu le 10 de ce mois.

Selon le CFB, la suspension vise à préparer l'augmentation de deux voitures supplémentaires pour le transport de passagers sur cette route, avec une capacité de 62 places chacune.

Malgré la suspension, le CFB informe que jeudi, le train spécial de voyageurs sera en circulation sur la route Huambo-Luena.

Le train est le moyen de transport le plus utilisé pour transporter des personnes et des marchandises entre les régions du Centre et de l'Est du pays, avec une ligne de plus de mille kilomètres qui relie les provinces de Benguela, Huambo, Bié, Moxico et Moxico Leste.

Les données montrent qu'en 2024, cette compagnie ferroviaire a accueilli plus d'un million de passagers sur cette route.