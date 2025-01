Angola: L'UIF souligne des avantages de la modification de la loi sur les actes juridiques internationaux

Luanda — Le directeur général de l'Unité d'Information Financière (UIF), Gilberto Capessa, a affirmé mardi, à Luanda, que l'approbation de la Loi sur la Désignation et l'Exécution des Actes Juridiques Internationaux répondrait aux aspirations du propre processus d'évaluation du pays.

Se confiant à la presse, dans le cadre des évaluations, des discussions et du vote de la proposition de loi susmentionnée par les commissions de travail spécialisées de l'Assemblée nationale, il a dit que la loi contribuerait à réviser et à conformer divers aspects dans le domaine technique.

Dans ce contexte, il a souligné que cela permettra de confirmer les insuffisances qui avaient été identifiées au moment de l'évaluation.

Le projet de loi modifiant la loi n ° 1/12 du 12 janvier -Loi sur la désignation et l'exécution des actes juridiques internationaux, vise à établir le régime des pouvoirs et des compétences en matière de désignation, d'exécution et d'exonération interne ou internationale des personnes, groupes et entités, ainsi que les mécanismes d'application de mesures préventives et illustratives spécifiques aux mêmes.

Le document vise également à lutter contre le terrorisme et son financement, ainsi que contre la prolifération des armes de destruction massive, permettant au pays de se conformer à tout acte national ou international relatif au maintien de la paix et de la sécurité, y compris la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et les recommandations d'autres organisations internationales, régionales ou sous-régionales auxquelles le pays est lié.

Selon le gouvernant, la question des sanctions est l'un des principaux changements qui ont été réalisés, en raison de la nécessité de sanctionner, qu'il s'agisse de personnes, de groupes ou d'entités nationales et étrangères, en ce qui concerne les questions de prévention et de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Concernant les sanctions, il a précisé que cela dépend du crime commis.

À son tour, la rédactrice Lisandra Coelho a affirmé que, avec ce changement, il y a un plus grand renforcement au niveau juridique et pratique pour les entités qui exécuteront la loi, en fournissant de nouvelles subventions dans le domaine de son application, fondamentalement dans les listes de comités de sanctions des Nations Unies, le traitement qui doit leur être réservé, ainsi que la diffusion.

Il a souligné que des changements surviennent à cause de l'évaluation de l'Angola au GAFI, ce qui a nécessité des ajustements à la loi.

« En substance, 19 ont été modifiés et 5 nouveaux articles ont été ajoutés, qui renforcent la désignation des entités, personnes, groupes désignés dans ce domaine », a-t-il expliqué.

Basé à Paris (France), le GAFI est né en 1989 d'une action intergouvernementale entre les pays membres de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).

Sa création avait pour objectif principal de promouvoir la protection du système financier international.

Sa fonction est de définir des normes et de promouvoir la mise en oeuvre efficace de mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que d'autres crimes à l'intégrité du système financier international.

Actuellement, le GAFI compte environ 35 pays membres directs, en plus de plus de 150 pays membres des différentes organisations régionales qui lui sont liées, comme le Groupe latino-américain d'action financière (GAFILAT).