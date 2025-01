Burkina Faso: Ministère en charge de l'enseignement secondaire - Des nouveaux manuels scolaires validés

Le ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique a organisé, le lundi 30 décembre 2024 à Ouagadougou, un atelier de validation de quatre nouveaux titres de manuels scolaires de Français et de Mathématiques des classes de 5e et 4e ainsi que leurs guides pédagogiques.

Le ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, par le biais du Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS) a conçu quatre nouveaux titres de manuels scolaires de Français et de Mathématiques des classes de 5e et 4e ainsi que leurs guides pédagogiques.

Pour s'assurer que ces outils didactiques répondent aux attentes du monde éducatif, le Centre national des manuels et fournitures scolaires les a soumis à l'appréciation des experts au cours d'un atelier de validation tenu le lundi 30 décembre 2024 à Ouagadougou. La chargée de mission, Yéri Florence Guira, représentant le ministre en charge de l'enseignement secondaire a expliqué que ces manuels scolaires en cours de validation s'inscrivent dans la vision du chef de l'Etat de remplacer progressivement les anciens manuels scolaires afin de mieux répondre aux besoins de la société en général et des apprenants en particulier. Mme Guira a déploré que malgré les efforts consentis par l'Etat, l'accès aux manuels scolaires reste encore limité au Burkina.

Un processus d'élaboration participatif

Elle a imputé une telle situation entre autres à la désuétude de la majorité des titres de manuels scolaires suite à l'adoption de nouveaux curricula formulés selon l'Approche par les compétences/pédagogie de l'intégration (APC/PI). A cela, Yéri Florence Guira a ajouté le faible accès aux manuels scolaires dû à la non détention par le Burkina des droits de reproduction de la plupart des titres de manuels scolaires actuels et de leur conformité insuffisante aux programmes d'enseignements.

Voilà pourquoi, la chargée de mission a félicité le CENAMAFS pour l'initiative d'éditer sur ses fonds, ces quatre titres de manuels scolaires et de leurs guides pédagogiques. A l'occasion, il a encouragé l'édition des manuels scolaires aussi bien de l'enseignement général que de l'enseignement et la formation professionnelle et technique pour le bonheur de tous les apprenants.

Le directeur général du CENAMAFS, Richard Guillaume Toni, a indiqué que le processus d'élaboration de ces manuels s'est fait en plusieurs étapes. Il a débuté en 2023, a-t-il expliqué, à travers d'abord la formation des acteurs ayant participé à leur élaboration et la préparation des documents de référence. Il a en outre confié que l'élaboration des documents a été faite par des spécialistes, notamment des encadreurs pédagogiques et des enseignants sur le terrain.

« Leurs travaux ont été validés une première fois par d'autres experts à savoir des encadreurs pédagogiques, des enseignants d'universités afin de s'assurer de la qualité scientifique et si ces manuels sont conformes aux curricula et à nos valeurs socio-culturelles », a-t-il relevé. M. Toni a en outre précisé que ces acteurs ont formulé des recommandations qui ont été intégrées. « Cette dernière étape de validation consiste à une dernière vérification avec d'autres acteurs comme les partenaires sociaux », a-t-il soutenu. Il s'est par ailleurs réjoui que des Burkinabè puissent disposer désormais des manuels édités par des Burkinabè, une fois validés par l'autorité compétente.