Cameroun: Le Chairman Joshua Osih veut mettre fin à 42 ans de Paul Biya

Une rencontre a eu lieu à Douala entre les hommes des medias et le président Du Social Democratic Front SDF entouré de son staff provincial du Littoral. Une rencontre spéciale pour une année spéciale.

Il l'a d'ailleurs rappelé au cours de son propos « vous savez comme moi que c'est une année spéciale » Justement parce qu'un enjeu politique majeur se joue cette année au Cameroun. L'élection présidentielle pendant laquelle le candidat a rendez-vous avec son peuple à travers un programme. Ce rendez-vous en plein de courtoisie comme l'a voulu le chairman cache mal une profession de foi électorale « Le Sdf a un programme qui part sur les 365 jours de l'année » Lequel ?

Quelques points épars, jetés de façon dispersée. Normal, la campagne est fermée. On en saura un peu plus sur sa sempiternelle lutte pour la dépénalisation des délits de presse. La promesse a été faite, après la victoire «En octobre on aura la signature nécessaire pour faire passer cette loi » Et puis on est allé dans l'histoire politique de ce pays « c'est la dernière année de la première République. Dernière année de 64 ans d'un régime et de 42 ans de Paul Biya. Cette année va voir l'arrivée de la 2e République et le 4e pouvoir aura tout son sens c'est le combat qui est le nôtre au SDF »

Le programme est élastique et s'étale sur le court et le long terme et se décline dans le temps et l'espace. Le chairman a parlé à ses camarades « Nous travaillons pour 4 élections : Présidentielle, régionales, municipales et législatives » Pour ces échéances futures, il faut aller sur le terrain et s'inscrire sur les listes électorales pour éviter toute surprise à l'instar d'une élection présidentielle anticipée.

On le voie bien, le SDF est sur les starting-blocks et rendez-vous a été pris pour la prochaine rencontre « au palais présidentielle d'Etoudi à Yaoundé » sans doute lors de la prestation de serment.