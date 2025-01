Cameroun: L'archevêque de Bamenda appelle à un pays nouveau sans Paul Biya en 2025

La cérémonie solennelle d'ouverture des travaux du 48ème séminaire annuel des évêques du Cameroun s'est déroulée hier 7 janvier 2025 à Buea, dans une ambiance marquée par des appels au changement politique. En effet, de nombreux hommes d'église, dont Mgr Andrew Nkea, Archevêque de Bamenda, ont exprimé leur désir de voir un Cameroun nouveau sans la présence de Paul Biya au pouvoir. Ces déclarations interviennent alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle de 2025.

Dans son discours, Mgr Andrew Nkea a appelé à l'espoir malgré les difficultés que traverse le Cameroun. « Nous ne devons pas perdre espoir, malgré tous les problèmes que nous traversons. L'espoir est une vertu théologique, et sans espoir, l'être humain n'a pas la vie », a-t-il affirmé. Il a ensuite ajouté : « Nous continuons à espérer pour un Cameroun de l'unité, un Cameroun de joie, un pays qui prend soin de tous les Camerounais. » Ces propos, bien qu'optimistes, soulignent la nécessité d'un changement de leadership pour répondre aux aspirations du peuple.

L'archevêque de Bamenda, bien qu'anglophone, a exprimé une vision inclusive pour le Cameroun, conscient que le régime actuel de Paul Biya ne répond plus aux attentes des citoyens. Ses déclarations rejoignent celles d'autres figures religieuses influentes, telles que Mgr Emmanuel Abbo de Ngaoundéré, Mgr Barthélémy Yaouda Hourgo de Yagoua, et Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala. Ces derniers ont clairement exprimé leur volonté de voir Paul Biya quitter le pouvoir.

Le gouvernement camerounais a rapidement réagi à ces prises de position. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, a tenu à rappeler qu'il n'existe aucun conflit entre l'État et l'Église catholique. Il a également souligné que les évêques, en tant que citoyens, ont le droit d'exprimer leurs opinions. Cependant, ces déclarations n'ont pas suffi à apaiser les tensions, car les appels au changement se font de plus en plus pressants.

Le 48ème séminaire annuel des évêques a donc été l'occasion pour les leaders religieux de réaffirmer leur engagement en faveur d'un Cameroun nouveau. Les propos de Mgr Andrew Nkea et de ses pairs reflètent une volonté commune de voir le pays évoluer vers un avenir meilleur, marqué par l'unité et la justice. Ces prises de position interviennent dans un contexte politique tendu, où la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 est de plus en plus contestée.

En conclusion, les appels lancés par Mgr Andrew Nkea et d'autres évêques camerounais témoignent d'un désir profond de changement au sein de la société. Leur vision d'un Cameroun de l'unité et de la joie résonne avec les aspirations de nombreux citoyens. Alors que le pays se prépare pour les élections de 2025, ces déclarations pourraient jouer un rôle clé dans l'évolution du paysage politique camerounais.