Sénégal: A la découverte du royaume Oussouye ou Bubajum Ayi - La reine-mère, une figure aimante

Le département d'Oussouye situé en Basse Casamance garde toujours des pratiques ancestrales. Au coeur de cette communauté en majorité Diola, vit un royaume qui couvre une partie de ce département couvrant 22 villages, avec à sa tête un souverain, Sibilumbaï Diédhiou, intronisé le 17 janvier 2001, qui joue le rôle d'administrateur. A ses à cotés, « trône » la reine-mère son Altesse Ahan Kalidji Beatrice. Rencontrée à Dakar, Sud quotidien vous plonge dans le coeur du quotidien de la reine mère et la découverte du royaume d'Oussouye.

La royauté n'a rien à envier à la République dans certaines localités qui ont gardé les traditions léguées par les ancêtres. Pour s'en rendre compte et le vivre pleinement, il faut se rendre en Casamance au Sud du Sénégal. Dans cette zone, les populations vouent un grand respect au roi et à ses conseillers. La cour royale est organisée de telle sorte que chacun peut y trouver son compte. La solidarité, l'entraide mais aussi la discrétion sont les vertus qui y sont partagés. Les directives du roi, toutes consensuelles quand elles sont annoncées, sont exécutées sans hésitation par la population.

Selon les sages du Kassa, tant que le roi est là, la cour n'a pas le droit d'aller les consulter car ils sont là pour seconder le roi et le conseiller. Ce qui les amène à dire dans un esprit d'humilité : « nous sommes gouvernés par la cour royale ». Dans chaque village dépendant de la royauté, des conseillers sont installés et associés dans toutes les décisions prises par le roi pour une bonne cohésion sociale.

Selon la Reine-Mère d'Oussouye, son Altesse Ahan Kalidji Beatrice, « dans le royaume, il y a 17 villages qui sont sur place. Et d'autres villages qui sont hors du royaume mais qui font partie du royaume d'Oussouye appelé Bubajum Ayi ou royaume d'Usuy. Si vous les comptez tous, vous allez vous retrouver avec 22 villages ».

Si l'administration du royaume est confiée au roi d'Oussouye, à côté de lui, figure une femme puissante appelée Reine Mère chargée de la gestion du social et de la cohésion au sein des familles. Rencontrée à Dakar, elle est revenue sur la mission qui lui a été confiée au sein de ce royaume. « Chez nous, les majestés, le roi et la reine sont les gardiens de la tradition du royaume Bubajum Ayi. Ils sont là pour la population, pour leur protection mais aussi leur bien-être ».

Le choix de la reine

Le choix de la reine n'est pas une question de succession. Personne ne peut s'autoproclamer reine et le roi non plus, n'a pas cette prérogative. Dans le royaume d'Ousouye, seul le quartier qui gère la royauté, peut se prévaloir de désigner un roi ou une reine et ce quartier s'appelle Batéfousse. Lui seul peut introniser le roi, ou la reine. « Les gardiens de cette tradition vont faire des démarches, faire des cérémonies pour savoir qui va devenir le roi. Il y a les familles qui sont là réservées spécialement pour cette tradition » a fait savoir la reine.

Mission de la reine d'Oussouye

Selon la reine d'Oussouye, elle est une missionnaire, une médiatrice, une mère qui doit veiller au bien être de sa famille par le règlement des conflits familiaux surtout conjugaux. Mais, sa grande mission reste l'aspect social. « Chez nous, si la femme n'a pas de quoi donner à ses enfants à manger, elle va directement chez la reine et chez le roi. Si elle va chez le roi, ce dernier, va l'oriente directement chez la reine. Et c'est à sa majesté le roi de décider du nombre de paniers à lui donner. Parce qu'on a des rizières qui sont là pour le royaume, réservées spécialement pour les besoins des populations.

Et le riz est stocké, pas pour Mme la reine, pas pour les princes et princesses mais spécialement pour les populations ». Et d'ajouter : « dans cette démarche, tout se fait dans la discrétion. Seul le roi est au courant pour les bénéficiaires et les dons sont remis pendant la nuit ».

Les difficultés

Face à la pauvreté, aux conséquences du conflit en Casamance avec des terres minées mais aussi la salinité de certaines autres, le royaume d'Oussouye se trouve confronté à des difficultés. La pauvreté a fait exiler plusieurs jeunes partis à la recherche de lendemains meilleurs causant ainsi une raréfaction de la main d'oeuvre pour la culture des terres servant ainsi à nourrir la population. Selon la reine mère d'Oussouye, les difficultés sont la forte demande des populations pour prendre en charge leurs familles. « Sa majesté le roi n'a pas de salaire, Mme la reine n'en a pas non plus. Les rizières sont là mais, nous avons besoin de main d'oeuvre, nous avons aussi besoin de financement car les temps ont changé et le riz ne suffit plus». Et d'ajouter : « mais, avec les visiteurs qui viennent à la cour, avec l'association que je dirige, s'il y a un problème qui est réel, financier, on organise des collectes pour être en mesure d'aider».

La reine d'Oussouye

Alis Umoy Diédhiou, de son vrai nom Ahan Kalidji Béatrice Diédhiou a été intronisée Reine d'Oussouye le 30 août 2000 à l'âge de 14 ans. Une mission qu'elle gère bien alliant écoute, douceur et attention. Ambassadrice d'ONU Femmes pour lutter contre les mariages précoces et les mutilations génitales, elle s'investit aussi dans la scolarité des filles dans son royaume en accueillant des filles des villages environnants pour la poursuite de leur étude. « Nous encourageons l'éducation des jeunes filles, leur scolarisation afin qu'elles puissent trouver un emploi décent et prendre soin d'elles-mêmes » a-t-elle fait savoir.