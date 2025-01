Sénégal: Mayacine Mar (DTN) du football - « Nous avons l'ambition de conserver nos titres »

Le Sénégal peaufine sa stratégie pour la reconquête des titres lors des prochaines compétitions africaines auxquelles le Sénégal va participer cette année. La direction technique nationale a réitéré cet objectif lors de la réunion des encadreurs nationaux.

Dans cette perspective, le DTN Mayacine Mar a annoncé un plan de préparation dressé pour chacune des équipes. Ce planning, annonce-t-il, sera soutenu par la Fédération sénégalaise de football qui ne lésinera sur les moyens de rééditer le grand chelem.

Le Sénégal a dégagé une feuille de route en direction des compétitions africaines auxquelles il va prendre part cette année avec comme objectif de reconquérir les titres glanés lors des précédentes compétitions continentales.

Cette ambition a été déclinée hier, lundi 6 janvier par la direction technique nationale lors de la réunion des équipes nationales aux phases éliminatoires des différentes coupes d'Afrique des nations. « Nous avons pu qualifier toutes les équipes nationales aux Can auxquelles la CAF va organiser en 2025. Nous avons convié les staffs pour un bilan. Je crois qu'il faut évaluer les compétitions mais aussi mettre en place un planning de préparation pour nos équipes nationales.

Parce que nous voulons conserver nos titres. Avec l'équipe nationale féminine, nous allons essayer de gagner la CAN», a déclaré Mayacine Mar lors du conclave de préparation des prochaines CAN. Le Sénégal avait ainsi réussi le grand chelem en s'emparant aussi bien du Championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs locaux que des CAN des moins de 20 ans et des moins de 17 ans.

« Offrir les moyens nécessaires d'une préparation de qualité »

Le directeur technique national (DTN) a souligné la nécessité d'une bonne organisation et d'un plan de préparation de qualité pour chaque sélection. « Pour conserver les titres, il faut une bonne organisation. Pour nous, la meilleure organisation, c'est une réunion avec les staffs et faire l'évaluation des compétitions auxquelles nous avons participées mais aussi préparer un planning pour nos équipes en direction de ces dates. Elles ne sont pas encore confirmées sauf pour le CHAN qui va démarrer le 1er février 2025. Nous allons dresser un plan de préparation pour chacune des équipes, avec les stages, des tournois et matchs amicaux », informe-t-il.

Dans cette perspective, Mayacine Mar annonce que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a promis de mettre tous les moyens nécessaires d'une préparation de qualité. «Il nous faut mettre les moyens. Nous allons tout mettre en oeuvre pour offrir à chaque sélection les moyens nécessaires d'une préparation de qualité. Le président de la Fédération sénégalaise de football m'a fait savoir qu'il mettra tous les moyens. Car nous avons envie de perpétuer les résultats que nous avons. Pour conserver les trophées, il ne lésinera pas sur les moyens pour la préparation. Le Sénégal a réussi ce qu'un autre pays n'a réussi. C'est un acte fort pour notre football. C'est à magnifier », a-t-il ajouté.

Le « Manko Wutti ndamli » pour le Grand chelem

Membre du comité exécutif de la FSF, Amara Traoré a, pour sa part, rappelé cette ambition de rééditer le Grand chelem. Ce qui, selon lui, passe par l'union de toutes les forces vives du football à travers le « Manko Wutti ndamli ».

« On a des envies de grand chelem et de confirmation. Quand on regarde l'évolution du football, le Sénégal fait ce qu'aucun pays n'a fait en Afrique. On a eu ces trophées parce que à un moment donné, on a évalué et uni nos forces. C'est-à-dire le grand « Manko Wutti ndamli » a aidé à participer à avoir ces trophées. Donc, il est temps que l'on soit uni », a-t-il affirmé.

«Derrière cette union, il y a des stratégies qui ont été développées par la direction technique nationale. Il y a une évolution car la Fédération a pu mettre des centres d'entrainement à Guéréo et à Toubab Dialaw et transformer ces sélections nationales en équipes. Elles sont préparées quotidiennement trois à quatre mois par les sélectionneurs. Cela demande beaucoup de moyens. La DTN va mettre une planification de reconquête des titres », poursuit-t-il.