Congo-Kinshasa: Près de 160 blessés pris en charge par MSF au Nord et au Sud Kivu

communiqué de presse

D'importants affrontements ont eu lieu ces derniers jours dans le Territoire de Masisi, au Nord-Kivu, entre le groupe armé M23/AFC et l'armée congolaise appuyée par ses alliés, et ont entraîné le déplacement d'environ 102 000 personnes en moins d'une semaine.

« Entre le 3 et le 6 janvier, les équipes de MSF et du ministère de la Santé ont pris en charge 75 blessés à l'Hôpital Général de Référence de Masisi et au Centre de Santé de Référence de Nyabiondo », explique Stephane Goetghebuer, chef de mission de MSF au Nord Kivu. « Outre ces soins, ces deux structures de soins ont abrité pendant quelques jours des centaines de civils venus s'y réfugier pour y bénéficier d'une protection accrue. »

Ces combats ont entraîné la prise de Masisi-Centre et de ses alentours par le M23/AFC. Plus au sud, à la frontière du Sud-Kivu, les équipes de MSF présentes dans l'Hôpital Général de Référence de Minova et au Centre Hospitalier de Numbi, tous deux situés au Sud-Kivu, ont également aidé à la prise en charge de nombreux blessés.

« Des violents combats ont été signalés dans les hauts-plateaux de Numbi à Minova au Sud-Kivu. Les gens ont fui et 84 blessés sont pris en charge au Centre Hospitalier de Numbi et à l'Hopital General de Référence de Minova », explique Julien Gircour, chef de mission de MSF au Sud-Kivu.

Ces affrontements interviennent après trois ans d'un conflit qui oppose le M23 à l'armée congolaise et ses alliés dans l'est de la RDC, et qui a engendré le déplacement de centaines de milliers de personnes et gravement affecté les conditions humanitaires et sanitaires déjà critiques dans la région.