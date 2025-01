Sénégal: Le taux de chômage élargi atteint 20,3% au 3e trimestre 2024 (Ansd)

Les résultats de l'enquête trimestrielle sur l'emploi au Sénégal publiés, ce mardi 7 janvier 2025, par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), font froid dans le dos. Il ressort de l'étude qu'au troisième trimestre de l'année 2024, « le taux de chômage élargi a atteint 20,3 % ». Selon l'Ansd, une légère hausse est enregistrée par rapport au taux de « 19,5 % observé à la même période en 2023, soit une augmentation de 0,8 point de pourcentage ». Au sens strict du BIT, il est ressorti à 5,3% au trimestre sous revue, soulignent les statisticiens.

Au premier trimestre de 2024, le taux de chômage au Sénégal avait atteint 23,20 % de la population active puis 21,60 % au deuxième trimestre 2024. Il faut signaler que « le taux de chômage au Sénégal a atteint en moyenne 18,01 % de 1994 à 2024, atteignant un sommet historique de 26,10 % au deuxième trimestre 2020 et un niveau record de 5,60 % au quatrième trimestre 2002 ».

Au même moment, le niveau de participation au marché du travail au troisième trimestre de l'année 2024 se présente comme suit : « 58,3% des personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont participé au marché du travail », soit une rétractation de 3,1 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023. Un niveau d'activité légèrement plus élevé en milieu rural où il est ressorti à « 58,8% contre 58,0% en milieu urbain ». Selon le sexe, poursuit l'étude, « il (le niveau d'activité) est plus élevé chez les hommes que chez les femmes avec des taux respectifs de 68,7% et de 47,7% ».

Le taux d'emploi (qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler), est à « 42,8% » avec une baisse de « 1,6 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre de 2023 où il était estimé à 44,4% ». Le niveau d'emploi, précise l'Ansd, est « plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural, avec des taux respectifs de 45,7% et de 38,3% ». En outre, conclut l'enquête, « le taux d'emploi est presque 2 fois plus élevé chez les hommes (56,4% contre 28,8% chez les femmes) ».