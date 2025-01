Angola: Le pays célèbre ce mercredi la Journée nationale de la Culture

Luanda — L'Angola célèbre ce mercredi, 8 janvier, la Journée nationale de la Culture, au moment où le pays se prépare pour inscrire la danse Olundongo au patrimoine culturel universel de l'UNESCO.

La Journée nationale de la Culture attire l'attention sur la nécessité de préserver les us et coutumes des Angolais, en tant que traits identitaires contribuant à l'unité du peuple angolais.

L'Angola cherche à perpétuer son histoire et sa culture. Dans ce cadre, la danse typique de la région du Plateau Central sera élevée ce 8 janvier au patrimoine historique national.

Olundongo est une danse ancestrale utilisée lors de l'intronisation des rois et des cérémonies importantes de l'Ombala.

Le pays a déjà élevé au patrimoine culturel national, les danses Kizomba, Tchianda et Semba, ainsi que les instruments de musique traditionnels Marimba et Quissanje au patrimoine culturel immatériel national.

Outre la danse et la musique, le pays organise et diffuse d'autres événements culturels liés au théâtre, à la littérature, au cinéma, à l'artisanat, aux arts plastiques, à la sculpture, entre autres activités.

La Journée de la culture nationale a été adoptée en novembre 1986, en l'honneur du discours sur la culture nationale prononcé par le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, en 1979, lors de l'inauguration des organes directeurs de l'Union des Écrivains Angolais (UEA), à Luanda.

C'est à cette occasion que l'écrivain avait mis en avant la culture nationale, devenue une référence dans toutes les discussions sur la culture angolaise.

Pour Agostinho Neto, la culture évolue avec les conditions matérielles et, à chaque étape, correspond une forme d'expression et apparition des actes culturels. La culture résulte de la situation matérielle et de l'état de développement social ».

Cette année, l'événement central, qui se déroule dans la province de Huambo, comprend une action de solidarité au Foyer dos Pequeninos (de petits enfants), le dévoilement de la plaque qui élève la Place Docteur António Agostinho Neto au rang de patrimoine culturel national et l'inauguration des Archives provinciales « Constantino Camõli ».

Le programme comprend la remise de diplômes de mérite et de trophées aux agents culturels de la province de Huambo et un spectacle musical et culturel.