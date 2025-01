Cote d'Ivoire: Les contrats à terme sur le cacao fluctuent alors que les traders s'inquiètent des risques d'approvisionnement

Les contrats à terme sur le cacao à New York ont effacé les gains antérieurs lundi, reculant d'une hausse de 5,7 %.

Les négociants ont évalué les livraisons de haricots de Côte d'Ivoire à la recherche de signes d'insuffisance de l'offre.

Si les arrivées de haricots dans les ports ivoiriens restent supérieures à la récolte de l'année dernière, frappée par les intempéries, leur rythme s'est ralenti au cours des dernières semaines.

Alors que les arrivées de haricots dans les ports ivoiriens restent supérieures à la récolte de l'année dernière, frappée par les intempéries, leur rythme s'est ralenti ces dernières semaines. Cela coïncide avec les inquiétudes suscitées par les vents secs de l'Harmattan, qui menacent la récolte principale et la prochaine récolte intermédiaire en Afrique de l'Ouest, première région productrice de cacao au monde.

Sholom Sanik, du Friedberg Mercantile Group, a noté le ralentissement des arrivées et a averti que les vents d'Harmattan pourraient exacerber le stress des récoltes, ce qui resserrerait encore davantage un marché déjà étroit. Les contrats à terme sur le cacao ont atteint des niveaux record en 2024, même si l'intérêt ouvert global diminue, reflétant une activité contractuelle réduite.

Points clés à retenir

Les prix du cacao réagissent à une confluence de facteurs qui mettent en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. La Côte d'Ivoire, qui représente plus de 40 % de la production mondiale de cacao, joue un rôle central dans la dynamique du marché. Si les arrivées de fèves ont d'abord été supérieures à celles de l'année dernière, ce ralentissement soulève des inquiétudes quant à la résistance de l'offre à long terme. Les vents de l'harmattan, connus pour leur capacité à déshydrater les cultures, intensifient l'incertitude de l'approvisionnement.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que le secteur est également confronté à une baisse de la liquidité et à une forte volatilité, reflétant une certaine prudence dans les échanges, alors que les prix atteignent des sommets. La sensibilité du marché souligne la manière dont les conditions météorologiques et les problèmes de production régionale en Afrique de l'Ouest déterminent les prix du cacao au niveau mondial. Les analystes surveillent de près l'intensité de l'harmattan, qui pourrait dicter les rendements des cultures et prolonger le resserrement de l'offre jusqu'à la mi-campagne.