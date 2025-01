Angola: Le gouverneur de Huambo appelle à la sauvegarde des valeurs culturelles

Huambo — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a appelé lundi les jeunes à sauver les valeurs culturelles qui, dans une certaine mesure, ont été négativement affectées par la mondialisation et l'avènement de l'Internet.

Dans un message de félicitations à l'occasion de la Journée nationale de la culture, qui a lieu mercredi, le responsable a déclaré que l'internet et les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la diffusion de l'information et le rapprochement des peuples et des cultures, mais il est entendu que tout ce qui est transmis n'est pas positif.

Il a estimé que pour un rapprochement culturel sain entre les peuples, il faut une identité culturelle qui permette de filtrer et de ne pas être influencé par des actes et des contenus négatifs.

Le dirigeant a aussi souligné que la province de Huambo a le privilège d'abriter des traditions, des langues, des arts et des coutumes qui enrichissent non seulement cette région mais aussi le tissu culturel de tout l'Angola, et qui doivent être loués et réfléchis, parce que la culture est l'âme d'une nation, un lien qui unit et définit son peuple.

Le gouverneur a fait l'éloge de la classe artistique, des agents culturels et de tous ceux qui ont contribué, avec dévouement et détermination, à la préservation et à la promotion de l'identité culturelle.

Il a rappelé que la célébration de la Journée nationale de la culture a été initiée il y a 45 ans par le discours emblématique prononcé par le fondateur de la nation, António Agostinho Neto, lors de l'inauguration de l'organe directeur de l'Union nationale des écrivains angolais (UEA), un acte symbolique qui démontre que l'Angola est un véritable peuple de culture et qu'il est attaché à ses racines.

«Que le 8 janvier 2025 nous rappelle que, bien que nous soyons des citoyens du monde, nous sommes avant tout le fruit de la nation normalisée par le premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, et que ce que nous sommes et ce que nous faisons doit refléter en tout point nos habitudes et nos coutumes», a-t-il souligné.