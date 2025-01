Ghana: L'exploitation minière illégale entraîne la fermeture d'une importante station d'épuration

La Ghana Water Co. a fermé une station d'épuration fournissant 75 % de l'eau potable à Tarkwa.

La fermeture du plus grand centre minier du pays, en raison de la pollution causée par l'extraction illégale d'or

Alors que le Ghana est le plus grand producteur d'or d'Afrique, la flambée des cours mondiaux de l'or a alimenté une ruée vers l'exploitation minière illicite.

La Ghana Water Co. a fermé une usine de traitement des eaux qui fournit 75 % de l'eau potable à Tarkwa, le plus grand centre minier du pays, en raison de la pollution causée par l'exploitation illégale de l'or, connue localement sous le nom de "galamsey".

L'installation puise l'eau dans la rivière Bonsa, qui a été gravement affectée par les activités des mineurs informels à petite échelle. Alors que le Ghana est le plus grand producteur d'or d'Afrique, la flambée des prix de l'or au niveau mondial a alimenté une ruée vers l'exploitation minière illicite, avec une application insuffisante de la législation, ce qui a entraîné une dégradation généralisée de l'environnement.

Les grands exploitants comme AngloGold Ashanti, Gold Fields et Newmont maintiennent des activités réglementées, mais les autorités attribuent la pollution à l'exploitation minière non réglementée et à petite échelle.

Points clés à retenir

Le bilan écologique de l'exploitation minière illégale est devenu un thème central des dernières élections au Ghana, contribuant à la défaite de l'administration en place. Le nouveau président John Mahama, qui a été investi mardi, doit faire face à une pression croissante pour lutter contre la galamsey et remédier à son impact sur les communautés et les ressources naturelles.

La fermeture du site de Tarkwa souligne l'urgence d'un renforcement des réglementations et de leur application afin d'équilibrer la dépendance économique à l'égard de la production d'or et la durabilité de l'environnement. Les ressources en eau étant de plus en plus menacées, l'administration de Mahama devra prendre des mesures immédiates pour rétablir l'approvisionnement en eau potable et prévenir d'autres dommages écologiques.