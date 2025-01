Sud-Soudan: Les exportations de brut reprennent après 10 mois de force majeure

Le Soudan a levé un avis de force majeure sur les exportations de brut en provenance du Sud-Soudan.

Le Soudan a levé un avis de force majeure sur les exportations de brut du Sud-Soudan, permettant ainsi la reprise des expéditions de pétrole par un oléoduc endommagé dans une zone de conflit. La rupture de l'oléoduc en février a interrompu les exportations, une source essentielle de revenus pour le Sud-Soudan enclavé, qui dépend du pétrole pour plus de 90 % de ses revenus.

L'interruption a été causée par un manque de diesel nécessaire pour fluidifier le brut en vue de son transport. Le Soudan et le Sud-Soudan ont depuis pris des dispositions en matière de sécurité, et l'opérateur Bashayer Pipeline Co. a pris des mesures pour s'assurer que les matériaux et les équipements circulent sans problème le long de l'oléoduc.

Avant la rupture, 6 millions de barils étaient chargés chaque mois au terminal d'exportation soudanais de la mer Rouge, un chiffre qui a chuté de deux tiers en février. La China National Petroleum Corp. et la Oil & Natural Gas Corp. de l'Inde comptent parmi les opérateurs du Sud-Soudan, qui dépendent des infrastructures soudanaises pour acheminer leur pétrole vers les marchés mondiaux.

Points clés à retenir

La reprise des exportations de brut souligne la dépendance économique du Sud-Soudan à l'égard du pétrole et le rôle du Soudan en tant que pays de transit. L'interruption de février a mis en évidence les vulnérabilités du réseau d'oléoducs qui achemine le brut des champs du Sud-Soudan vers les marchés internationaux. La sécurité et la stabilité des infrastructures restent des préoccupations majeures pour les deux pays.

La dépendance du Sud-Soudan à l'égard des oléoducs et des ports soudanais lie sa stabilité économique à celle de son voisin du nord, où les conflits internes et les problèmes logistiques continuent de poser des risques. L'implication d'acteurs mondiaux tels que la China National Petroleum Corp. et la Oil & Natural Gas Corp. de l'Inde reflète l'importance stratégique des réserves pétrolières du Sud-Soudan. Cependant, les perturbations récurrentes exposent les opérateurs à des retards de production et à l'incertitude du marché.