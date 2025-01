Nigeria: Le marché boursier nigérian prolonge sa série de 5 ans avec un gain de 38% en 2024

Le marché boursier nigérian, suivi par l'indice All-Share, a terminé l'année 2024 avec une forte hausse de 37,65 %.

Le marché boursier nigérian, suivi par l'indice All-Share, a terminé l'année 2024 avec un fort gain de 37,65 %, maintenant une trajectoire haussière qui a commencé en 2020. L'indice a clôturé l'année au-dessus de 102 000 points, grâce à la résilience des secteurs du pétrole et du gaz et de l'assurance, qui ont fait un bond de 159 % et 123 %, respectivement.

La capitalisation boursière a atteint 62,76 billions de Nairas (41 milliards de dollars) à la fin de l'année, contre 40,91 billions de Nairas en 2023, soit une augmentation de 21,8 billions de Nairas. Le bond de 35 % enregistré en janvier a donné le ton de l'année, mais la volatilité des mois suivants a entraîné un repli en milieu d'année. Une reprise en fin d'année, au quatrième trimestre, a consolidé les gains, alimentée par des bénéfices positifs et un regain d'intérêt pour l'achat.

Depuis 2020, l'indice All-Share a toujours enregistré de bonnes performances au quatrième trimestre, soulignant la confiance des investisseurs. Parmi les développements notables en 2024, citons le lancement de NGX Invest, une plateforme numérique visant à stimuler la participation des particuliers, et des projets de solutions d'investissement basées sur la blockchain, signalant une croissance potentielle en 2025.

Points clés à retenir

La reprise soutenue du marché boursier nigérian depuis 2020 met en évidence sa résilience malgré les vents contraires macroéconomiques. Les hausses constantes de fin d'année reflètent la force structurelle du marché et l'optimisme des investisseurs. Le pétrole et le gaz ainsi que l'assurance restent des secteurs de croissance clés, bénéficiant de politiques favorables et d'afflux de capitaux. Le lancement de NGX Invest en juillet 2024 marque une étape importante dans l'augmentation de l'engagement des investisseurs individuels. Son potentiel de simplification de l'accès aux offres publiques et aux émissions de droits pourrait approfondir la participation au marché.

Les projets de solutions d'investissement basées sur la blockchain soulignent en outre une évolution vers la modernisation des marchés de capitaux. Cependant, la volatilité du milieu de l'année 2024 a mis en évidence des défis tels que les changements de sentiment liés à la recapitalisation dans le secteur des services financiers. Ceux-ci soulignent l'importance des réformes structurelles et des politiques favorables aux investisseurs pour maintenir l'élan.