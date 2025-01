Tunisie: Préparatifs mois de Ramadan 2025 - Le gouvernement dévoile son plan d'action

Tunis — Un conseil ministériel restreint consacré à l'examen des préparatifs en prévision du mois de Ramadan a eu lieu, mardi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

Une réunion lors de laquelle, les ministres concernés par ce dossier ont tour à tour donné un aperçu des mesures à prévoir afin de garantir un approvisionnement normal et régulier du pays lors de la période à venir.

Dans ce contexte, les questions liées à la constitution d'un stock régulateur des produits de base et à la garantie de leur disponibilité sur le marché en période de pic de la demande ont été évoqués par les ministres concernés dans un souci de répondre aux besoins des consommateurs et de maîtriser les prix afin de préserver le pouvoir d'achat des Tunisiens.

Les mesures décrétées dans le cadre de la réunion du Conseil ministériel se présentent comme suit :

-Allouer une enveloppe globale de 68,8 MD au titre du budget du ministère des Affaires sociales dans les cadres des préparatifs visant à venir en aide des catégories démunies bénéficiant du programme "d'Amen social" pour subvenir à leurs besoins supplémentaires à l'occasion du mois de Ramadan, de Aïd al-Fitr et de Aïd al-Adha. Il a été également décidé dans le même contexte de mobiliser 120 mille dinars pour la circoncision de nombre d'enfants de ces familles à raison de 50 enfants par gouvernorat en plus des interventions de l'Union tunisienne de solidarité sociale pour soutenir ce programme à l'échelle régionale.

-Elaborer un programme spécifique pour l'approvisionnement des produits de première nécessité, notamment à travers la poursuite de la constitution du stock régulateur prévu pour le mois de Ramadan 2025 et la diversification de l'offre par la mise à disposition des fonds nécessaires au groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles afin de constituer un stock régulateur de viandes et d'oeufs congelés destinés à la consommation et la constitution d'un stock régulateur de pommes de terre à hauteur de 45.000 tonnes.

- Mettre en oeuvre un programme de contrôle instantané et proactif à travers le renforcement du contrôle des entrepôts et des unités industrielles et artisanales et les commerçants de détail des produits alimentaires et faire face au stockage anarchique et monopolisant. Il s'agit également de veiller à faire face opérations d'approvisionnement en dehors des circuits légaux et des activités des intrus et de lutter contre les pratiques attentatoires à la police des prix et à la transparence des transactions.

-En coordination avec le ministère de la Santé, programmer des campagnes intensives visant les entrepôts et les magasins spécialisés dans la production laitière et le stockage des produits alimentaires de consommation ainsi que dans les magasins ouverts au public et les marchés. Objectif : Lutter contre le phénomène de la vente de produits alimentaires impropres à la consommation et ne répondant pas au souci de préservation de la santé. A cela s'ajoute l'impératif de contrôler les abattoirs municipaux et de lutter contre le phénomène de l'abattage anarchique.

-Appeler les ministères de l'Agriculture, des ressources hydrauliques, de la pêche et du Développement du commerce et des exportations, en coordination avec l'Office des terres domaniales et la Société tunisienne des viandes à multiplier le nombre de points de vente du producteur au consommateur durant ce mois sacré.

-Appeler les ministères de l'Education, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'Emploi et de la formation professionnelle à accorder toute l'importance requise aux services de restauration universitaire et scolaire, notamment durant le mois sacré de Ramadan.

-Sécuriser les grands espaces commerciaux et de loisirs en veillant à contrer les incivilités pouvant porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques. A cet égard, il a été décidé de lutter contre les agents de sécurité "intrus" et d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre et de contrer les abus qui portent atteinte à la transparence des transactions commerciales.

-Programmer des campagnes de contrôle conjointes avec le ministère du Commerce et du développement des exportations sur les routes, les circuits de distribution, les points de vente en gros et au détail ainsi que les entrepôts et les espaces anarchiques tout en veillant à accorder l'importance requise à la coordination et au suivi.

Il a été décidé également d'intensifier les campagnes de contrôle régionales et interrégionales et de procéder à la saisie effective des produits distribués en dehors des circuits légaux de distribution à travers le renforcement des mesures de contrôle aux frontières dans les États concernés afin de lutter contre le phénomène de la contrebande de bétail.

-Organiser des campagnes et de caravanes sanitaires dans nombre de régions de l'intérieur.

-Mettre sur pied un programme de contrôle pour superviser la sécurité des produits alimentaires à tous les stades et prendre les mesures nécessaires pour dissuader les contrevenants conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

-Intensifier les campagnes de contrôle ciblant les feux d'artifice ainsi que les jouets de nature à causer un préjudice aux enfants.

-Modifier le programme des voyages via les réseaux de bus et des chemins de fer afin d'être au fait de la dynamique que connaît le mois sacré du Ramadan.

-Diversifier et multiplier les programmes religieux et de sensibilisation, telles que les conférences, les veillées et les compétitions religieuses aux plans national, régional et local, notamment ceux destinés aux jeunes.

-Intensifier et diversifier les programmes religieux, notamment en programmant des séminaires, des débats et des concours religieux aux niveaux national, régional et local, et en intensifiant les cours de sensibilisation et les dialogues destinés aux jeunes.

-Diversifier les programmes culturels et œuvrer à en enrichir le contenu dans un souci de répondre aux différents genres d'art et de créativité, parallèlement, à l'organisation des foires et des manifestations dans les différents gouvernorats du pays. Dans ce contexte, il a été décidé de prendre en charge nombre de familles pauvres et à faible revenu afin de leur permettre d'assister aux spectacles et aux manifestations organisés.