Tunisie: Le chef du gouvernement reçoit une délégation de l'ASBU, en prévision de la 44ème réunion de son Assemblée générale, à Hammamet

Tunis — Le chef du gouvernement Kamel Maddouri a reçu, mardi soir, une délégation de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), conduite par son directeur général, Abderrahim Souleimen.

Cette rencontre intervient en prévision de la 44ème réunion de l'Assemblée générale de l'ASBU qui se tiendra, les 15 et 16 janvier à Yasmine Hammamet, et à laquelle sont attendus de hauts responsables des radios et télévisions arabes membres de l'Union et des représentants des unions régionales et internationales de radiodiffusion partenaires.

Maddouri a, cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, a souligné, à cet effet, que l'accueil par la Tunisie de cette réunion de haut niveau met en évidence la solidité des relations de coopération entre l'ASBU et la Tunisie, ainsi que "la volonté de notre pays de renforcer davantage la position des stations de radio dans l'espace public arabe et de consolider le rôle vital qu'elles jouent depuis des décennies dans la promotion de l'échange d'informations, la stimulation des développements technologiques dans le domaine audiovisuel, le renforcement des capacités médiatiques à appuyer des médias arabes communs et la promotion du rôle des institutions médiatiques au niveau des États membres".

Il a salué la contribution de l'ASBU à la dynamique touristique et économique dans la capitale Tunis à travers ses investissements dans des projets, dont un hôtel 5 étoiles et aussi le nouveau projet de centre d'affaires à la zone urbaine nord, premier du genre et de taille en Tunisie.

"Ceci donnera un nouvel élan à l'activité économique dans cette zone", a-t-il dit, soulignant le soutien de la Tunisie à cette démarche et sa disposition à fournir toutes les facilités pour mener à bien ce nouveau projet dans les meilleures conditions.

"De tels projets contribueront de manière significative à accroître l'attractivité du site Tunisie en matière d'investissement", indique la même source.

Pour sa part, le directeur général de l'ASBU, Abderrahim Souleimen a présenté au chef du gouvernement un exposé sur les activités de l'Union, dont la plupart sont organisées en Tunisie. Il s'agit de plus de 90 activités par an, attirant annuellement environ 3000 participants de divers pays arabes et d'autres parties du monde.

Sur un autre plan, Souleimen a expliqué que la démarche d'investissement de l'ASBU a permis à l'Union de garantir son autofinancement qui lui permet de développer continuellement les services qu'elle offre à ses membres .

Il a par ailleurs, salué la longue expérience radiophonique de la Tunisie et sa contribution au développement des médias arabes ainsi que le rôle actif joué par la Tunisie dans l'enrichissement des activités de l'ASBU, réitérant la détermination de l'Union à renforcer la coopération avec les composantes de la scène médiatique en Tunisie et à les soutenir dans le domaine de la radio numérique et de la radiodiffusion multiplateformes.