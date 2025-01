Congo-Kinshasa: La Nouvelle dynamique de la société civile congolaise lance une campagne de soutien aux FARDC

La Nouvelle dynamique de la société civile congolaise (NDSCI-RDC) a lancé, mercredi 8 janvier à Bukavu(Sud-Kivu), une campagne de portée nationale de soutien aux FARDC déployées au front dans l'Est de la RDC. Cette campagne est dénommée « Congolais, lève-toi et sauves ton pays ». Elle vise à encourager les soldats à gagner la guerre d'agression.

Le président national de la NDSCI, Jean-Chrysostome Kijana projette d'étendre cette campagne à toutes les 26 provinces du pays.

Pour lui, il est admissible que cette guerre continue à être considérée comme une guerre de l'Est de la RDC au lieu d'être perçue comme une guerre de la République démocratique du Congo.

« Nous voulons attirer l'attention des autres compatriotes. Le Congo doit rester un et indivisible. Le Congolais, qu'il soit de l'Est, du Nord, du Sud ou de l'Ouest, nous sommes un même peuple et nous devons développer et garder cette unité nationale qui fait notre fierté et nous comptons sur l'adhésion de toutes les couches sociales parce qu'à travers cette campagne, nous voulons battre le rappel à l'unité », explique Jean-Chrysostome Kijana.

« Quand la case brule, nous devons mettre de côté nos guéguerres et nous ranger en ordre utile pour faire face à l'agression et à la balkanisation. Même l'armée la plus puissante ne gagne jamais la guerre sans l'appui de sa population », lance cet activiste de la société civile à l'endroit de la classe politique.