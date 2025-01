Cameroun: Corruption au pays - 114 milliards de FCFA perdus en 2024 selon le rapport CONAC

Le rapport CONAC (Commission Nationale Anti-Corruption) pour l'année 2024 révèle des chiffres alarmants : 114 milliards de FCFA ont été perdus à cause de la corruption au Cameroun. Ce montant faramineux ne représente pas seulement une perte financière, mais aussi des opportunités volées à des millions de jeunes, notamment les 2 millions de diplômés qui luttent quotidiennement pour sortir de la pauvreté. Ces fonds, détournés ou mal utilisés, auraient pu transformer l'économie et améliorer les conditions de vie des Camerounais.

La corruption au Cameroun reste un fléau persistant qui freine le développement du pays. Selon le rapport CONAC, ces 114 milliards de FCFA auraient pu être investis dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, les infrastructures ou encore l'entrepreneuriat. Au lieu de cela, ces ressources ont été gaspillées, privant ainsi des milliers de jeunes de perspectives d'avenir. Les 2 millions de diplômés sans emploi en sont les premières victimes, car ils se retrouvent souvent sans moyens pour réaliser leurs ambitions.

Le rapport CONAC souligne que la corruption touche tous les niveaux de la société, des petites administrations locales aux plus hautes sphères de l'État. Les détournements de fonds publics, les pots-de-vin et les marchés publics truqués sont autant de pratiques qui sapent les efforts de développement du Cameroun. Ces actes illégaux ne font qu'aggraver les inégalités sociales et économiques, laissant de nombreux jeunes dans une situation précaire.

Pour lutter contre ce phénomène, le rapport CONAC propose plusieurs mesures, notamment le renforcement des institutions de contrôle, la sensibilisation des citoyens et la mise en place de sanctions plus sévères contre les auteurs de ces malversations. Il appelle également à une meilleure transparence dans la gestion des fonds publics et à une implication accrue de la société civile dans la lutte contre la corruption.

Les conséquences de la corruption au Cameroun vont bien au-delà des pertes financières. Elles affectent directement la vie des citoyens, en particulier celle des jeunes. Les 2 millions de diplômés sans emploi représentent un potentiel énorme pour le pays, mais ils se heurtent à un système qui ne leur offre pas les opportunités nécessaires pour s'épanouir. Investir dans l'éducation et l'emploi des jeunes est essentiel pour briser le cycle de la pauvreté et construire un avenir meilleur.

En conclusion, le rapport CONAC de 2024 met en lumière l'urgence de lutter contre la corruption au Cameroun. Les 114 milliards de FCFA perdus représentent une opportunité manquée pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il est temps d'agir pour mettre fin à ces pratiques néfastes et offrir un avenir prometteur aux millions de jeunes, notamment les 2 millions de diplômés, qui méritent mieux.