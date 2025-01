Soudan: FSR - Le ministère des Affaires étrangères salue les sanctions américaines contre le chef de la milice

Le ministère des Affaires étrangères appelle les autres pays à prendre des mesures similaires contre les dirigeants de la milice et leurs sponsors..

Port Soudan, 8 Jan (SUNA) - Le ministère des Affaires étrangères a publié mercredi un communiqué de presse dans lequel il apprécie la conclusion du gouvernement américain selon laquelle la milice Janjaweed et ses alliés ont commis un génocide au Soudan et salue les sanctions imposées au chef de la milice, Mohamed Hamdan Dagalo, et à sept sociétés commerciales appartenant à la milice FSR au Soudan.

Le ministère a appelé d'autres pays à prendre des mesures similaires contre les dirigeants de la milice et ses sponsors. Il appelle à une position unifiée et stricte de la communauté internationale face à ce groupe terroriste pour le forcer à arrêter sa guerre contre le peuple soudanais et ses institutions étatiques et nationales.

Ci-dessous, SUNA fournit une traduction de texte de communiqué : -

Le ministère des Affaires étrangères apprécie la conclusion du gouvernement américain selon laquelle la milice Janjaweed et ses alliés ont commis un génocide au Soudan.

Il salue les sanctions imposées au chef de la milice FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, et à sept sociétés commerciales appartenant à la milice aux Émirats arabes unis.

Le ministère partage la déclaration du secrétaire d'État américain selon laquelle Mohamed Hamdan Dagalo est responsable des atrocités systématiques commises par la milice FSR contre le peuple soudanais, y compris les viols massifs, et que les façades commerciales des milices qu'elles emploient pour financer leur guerre sont situés aux Émirats.

Il note également que la déclaration du Département du Trésor américain a confirmé que la milice utilise le refus de secours aux civils comme arme de guerre contre le peuple soudanais, et qu'elle viole systématiquement le droit international humanitaire et la Déclaration de Djeddah signée en mai 2023.

Le ministère des Affaires étrangères appelle les autres pays à prendre des mesures similaires contre les dirigeants des milices et leurs sponsors, et appelle à une position unifiée et stricte de la communauté internationale face à ce groupe terroriste pour l'obliger à mettre un terme à la guerre contre le peuple soudanais, son État et ses institutions nationales.