Soudan: Mouvement de l'Armée de Libération du pays - Imposer des sanctions au chef de la milice FSR est un pas dans la bonne direction

Port-Soudan — Le Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan a salué dans un communiqué la décision rendue mardi par l'administration américaine d'imposer des sanctions au chef de la milice terroriste armée Forces de Soutien Rapide -FSR au Soudan, considérant que cette mesure intervient la bonne direction.

Le porte-parole officiel du Mouvement de l'Armée de libération du Soudan, Al-Sadiq Ali Al-Nur, a confirmé dans un communiqué que le peuple soudanais et tous ceux qui s'intéressent aux questions des droits de l'homme dans le monde attendent des décisions plus fermes.

Le communiqué indique qu'il faut classer cette milice comme organisation terroriste, ce qui impliquera que ses dirigeants soient pénalement responsables devant la Cour Internationale de Justice.

Expliquant que ce que les milices et leurs mercenaires ont commis au Soudan équivaut à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, y compris le génocide et le nettoyage ethnique, citant les massacres qui ont eu lieu à El Geneina, Wad El Nora et Al Sereiha, en plus du siège des villes , affamant leurs habitants et ciblant les camps de personnes déplacées, comme cela s'est produit à El Fasher.