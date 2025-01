Soudan: Il n'y a aucune dépense pour l'accord de paix de Juba, et l'accord inclut tout le pays

Port-Soudan — Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr. Jibril Ibrahim Mohamed, a confirmé que l'accord de paix de Juba pour le Soudan inclut tout le pays et qu'il n'est pas destiné à un parti ou à un groupe spécifique, soulignant qu'il n'y a aucune dépense pour l'accord, mais que les dépenses sont désormais destinées à soutenir la Guerre de la Dignité et les armées combattantes, et qu'il n'y a aucun paiement à aucune des parties.

C'était lorsqu'il a pris la parole lors de l'éclairage hebdomadaire du ministère de la Culture et de l'Information, organisée mardi par l'agence de presse soudanaise (SUNA) dans la salle du Service des Renseignements Généraux à Port-Soudan, avec la participation des ministres de l'Intérieur, de la Culture et de l'Information. et Commerce et approvisionnement.

Concernant la dette extérieure, Jibril a déclaré : « L'État n'emprunte pas maintenant, mais les anciennes dettes augmentent », soulignant les efforts continus du gouvernement avec les institutions internationales pour annuler les dettes, notant que les emprunts auprès de la Banque centrale se situent dans la limite normale par rapport à la situation de l'État, et révélant que dans le budget 2025, la dette a été réduite de 37% à 19%, soulignant l'effort de la réduire au minimum et de ne pas y recourir sauf dans des cas extrêmes, et c'est une décision souveraine.

Jibril a exprimé les réserves du Soudan quant aux positions de la Banque Islamique de Développement, indiquant que la banque a fourni un soutien humanitaire honteux et a cessé de dépenser pour le projet d'eau de Gedaref et certains projets importants liés à la santé sous prétexte de ne pas payer les arriérés de cotisations, la banque a de revoir ses positions et a déclaré : « Nous leur dirons cela lors de la réunion des gouverneurs de la banque dans les prochains jours. ».