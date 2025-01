Ile Maurice: Le porte-monnaie souffre malgré le 14e mois

Trousses flambant neuves, cahiers impeccables, sac tout juste sorti du magasin, classeurs bien rangés, nouveaux uniformes et baskets blancs, qui ne tarderont pas à se salir lors des premières heures de retrouvailles entre amis... Pas de doute, c'est la rentrée scolaire ! Cette période, synonyme de dépenses importantes, oblige les parents à puiser dans leurs économies, même si le 14e mois leur a apporté un certain soulagement financier. Immersion dans l'effervescence de la rentrée à Curepipe et Vacoas.

Il est tout juste 10 h 30 et les files d'attente s'étirent déjà aux abords des magasins spécialisés dans la vente d'uniformes scolaires. Dorine, une mère de famille, fait preuve de patience. Elle achète des chemises, shorts et un tracksuit pour son fils de 13 ans, qui entre en Grade 8 cette année. «Je prends mes précautions et en achète au moins trois de chaque, sauf pour le tracksuit», explique-t-elle. Mais elle ne peut s'empêcher de soupirer devant la facture : Rs 6 000 déboursées rien que pour ces articles. Prochaine étape : le magasin de chaussures. «On privilégie une bonne paire, donc j'ai prévu un budget de 3 000 roupies.» Côté manuels scolaires, la note grimpe également, avec déjà Rs 8 000 d'investies. Heureusement, les 13e et le 14e mois ont permis de couvrir ces dépenses.

Robin Seechun, père de trois enfants, ne cache pas son exaspération. «Ce n'est pas facile tous les ans. Si l'on met de côté le matériel scolaire et que l'on se concentre sur les uniformes, les prix sont exorbitants, presque un scam.» Pour chaque enfant, il est indispensable d'acheter au moins trois pièces, ce qui revient à environ Rs 3 000 par enfant. «Multipliez cela par trois enfants, et on comprend vite la pression financière.»

Robin se remémore l'époque où il était écolier : «L'école nous fournissait le badge pour coudre sur une chemise que l'on pouvait acheter n'importe où. Aujourd'hui, tout est devenu plus commercial. Pourquoi sommes-nous obligés d'acheter des uniformes uniquement dans des boutiques spécialisées ou à l'école ? On parle de standards, mais ça coûte cher.»

Un budget étourdissant

Aux uniformes, s'ajoutent sac scolaire, chaussures et chaussettes, pour un coût total oscillant entre Rs 3 000 et Rs 5 000, selon la qualité des articles choisis. Robin estime qu'il faut prévoir environ Rs 6 000 par enfant pour ces dépenses. À cela, s'ajoute le transport scolaire, qui coûte entre Rs 2 000 et Rs 3 000, avec souvent deux mois d'avance à payer. «Au final, un enfant peut coûter jusqu'à Rs 10 000 en début d'année scolaire. Heureusement que les parents de primaire n'ont pas à acheter les manuels scolaires.»

Face à la concurrence, certains commerces innovent. Jocelyn Martingale, propriétaire du magasin Martingale & Fils, propose des uniformes sur mesure à des prix abordables. «Le rush est un peu moins intense cette année, mais cela pourrait changer avec l'approche de la rentrée» explique Jocelyn. Il préfère pratiquer des tarifs raisonnables pour satisfaire toutes les bourses. Jocelyn a aussi noté un retour aux tailles pré-Covid chez les enfants : «Les années précédentes, il y avait plus d'enfants de grande taille. Cette année, ils semblent avoir retrouvé leur poids d'origine.»

Pour beaucoup de parents, le 14e mois aura permis de souffler, mais ils craignent que cette aide ne soit pas disponible tous les ans. Ils appellent les autorités à trouver des solutions pour stabiliser les prix des livres et des uniformes. Car si cette année a été économiquement gérable, rien n'assure que ce sera le cas à l'avenir.

Les aides aux enfants dans le besoin

Cette année, le gouvernement a également augmenté l'aide financière à environ 13 000 enfants inscrits au Social Register of Mauritius ; des aides prévues pour soutenir leur éducation. Ainsi, les écoliers du primaire reçoivent une allocation de Rs 4 666, tandis que les élèves du secondaire bénéficient d'une aide de Rs 6 222. Les enfants fréquentant des écoles spécialisées reçoivent une allocation de Rs 5 703. Ces montants concernent exclusivement Maurice. À Rodrigues, les montants diffèrent quelque peu. Les écoliers du primaire obtiennent Rs 5 185, ceux du secondaire Rs 6 740 et ceux ayant des besoins éducatifs spécifiques reçoivent Rs 6 222. Ces aides représentent un soutien essentiel pour les familles en situation de précarité, leur permettant d'offrir à leurs enfants une éducation de qualité et de réduire les inégalités d'accès à l'éducation. À travers ces mesures, le gouvernement vise à créer un avenir plus équitable et à renforcer le potentiel des jeunes générations.

Les choses sérieuses débutent le 13 janvier

La rentrée scolaire approche à grands pas, avec des dates importantes à retenir pour les parents et les élèves. Les admissions en Grades 1, 7 et 10 auront lieu le vendredi 10 janvier, marquant ainsi une première étape cruciale pour l'année scolaire. Cependant, c'est le lundi 13 janvier que tous les établissements scolaires du pays retrouveront leur rythme habituel, avec la reprise officielle pour tous les élèves. Cette journée symbolise le début des apprentissages, des retrouvailles avec les camarades de classe et de nouveaux défis à relever pour l'année à venir. Que ce soit pour les écoliers qui débutent un nouveau cycle ou pour ceux qui poursuivent leur parcours, cette période de rentrée est souvent synonyme d'enthousiasme, de préparatifs et d'espoirs pour l'avenir.

Test médical gratuit aujourd'hui

Pour bien commencer cette nouvelle année scolaire, pourquoi ne pas profiter d'un bilan de santé ? C'est ce que vous propose Umair Mungroo, également connu sous le nom d'Umair Milatre. Il invite tous les parents, accompagnés de leurs enfants, à bénéficier d'un check-up gratuit. Cette initiative se déroulera au Four à Chaux de Grande-Rivière-Nord-Ouest, de 11 à 13 heures.