Angola: Des artistes veulent sauver les valeurs culturelles

Malanje (Angola) — Les créateurs artistiques de Malanje ont défendu ce mercredi, dans cette ville, la nécessité de sauver les valeurs culturelles de la région, perdues au fil du temps, à cause des influences extérieures et de l'adaptation de la société aux effets de l'acculturation.

Interviewés par l'Angop, à propos de la Journée Nationale de la Culture, qui se célèbre le même jour, certains artistes ont attribué la responsabilité au Gouvernement d'élaborer des politiques publiques, impliquant la société dans la réalisation d'actions visant à valoriser la culture et encourager les générations actuelles et futures.

Pour le président de l'Association Provinciale du Théâtre, Hugo da Fonseca Luís, il est urgent d'adopter des mécanismes de la part des organismes concernés, pour sauver les valeurs culturelles et morales perdues, afin de restaurer l'identité du peuple de Malanje et du pays en général.

Il a estimé que cette mesure implique, entre autres, la moralisation de la société et l'inculcation aux citoyens de l'importance de préserver les aspects culturels, tels que la danse, le respect des symboles nationaux, le goût des arts du spectacle et d'autres domaines qui conviennent à la culture angolaise.

Il a appelé le Gouvernorat provincial, les agents culturels et la société en général à oeuvrer pour atteindre cet objectif, car la culture ne constitue pas seulement l'identité des personnes, mais représente une forme d'appréciation de l'État et peut contribuer à la collecte des revenus, à travers la mise en scène, déclamation et autres formes de manifestation.

D'autre part, il a déploré le manque de salles de théâtre appropriées, qui nécessitent des adaptations et des locations d'espaces à des coûts élevés, et a réitéré son appel au Gouvernement à tout faire aux côtés des créateurs d'art pour créer un goût et des pratiques culturelles convenables.

À son tour, le poète et écrivain Kibuku Kiajinji a estimé que le pays ne se développe pas seulement grâce aux technologies, mais aussi avec la culture et la sagesse de ses aînés, c'est pourquoi il est urgent que les nouvelles générations s'appuient sur le passé pour pouvoir sauver la mystique culturelle de la province et de la société.

Il a rappelé que la culture ne se reflète pas seulement dans la musique, le théâtre, la danse et d'autres manifestations, mais aussi dans la connaissance et le respect des valeurs morales et dans les voyages à travers le passé à la recherche des réserves culturelles et des pratiques des ancêtres, déplorant la perte de l'essence des langues nationales, faute de témoignage.

Il a réitéré que la culture représente le respect des us et coutumes des terres, des origines et des traditions des peuples, ainsi que des langues traditionnelles, c'est pourquoi il a appelé à leur récupération et à leur enseignement, à travers leur introduction dans les programmes scolaires ou par d'autres moyens, car les langues déterminent également l'identité des peuples et des nations.

Le troubadour João Aguiar a considéré que Malanje est une province multiculturelle, mais il y a un manque d'intérêt parmi les jeunes pour les arts culturels, il est donc nécessaire de créer des mécanismes efficaces pour qu'ils s'intéressent et aient la capacité de créer de la culture.

Il a indiqué qu'une fois que le thème de la culture sera mis en oeuvre dans les écoles et que les aspects culturels seront régulièrement abordés dès l'enseignement primaire, le pays retrouvera toutes les valeurs d'élévation de l'identité du peuple et de la sensibilisation des citoyens à ces aspects.

Il a souligné que la diversité culturelle de la province peut contribuer à promouvoir son potentiel, à attirer des touristes et, par conséquent, à augmenter les revenus des caisses de l'État, à travers la musique, la danse, le théâtre et d'autres formes d'accueil des visiteurs.

Par ailleurs, le directeur du Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, Veloso Dala, a dit que ces préoccupations seront débattues ce mercredi par le gouvernement et les associations de pouvoir traditionnel au cours d'une réunion qui abordera les stratégies de sauvetage des valeurs culturelles, mesures de lutte contre la vandalisme des biens publics et alignement des stratégies de sauvetage des valeurs.

La journée commémorative du 8 janvier, à Malanje, se déroule sous le thème « Angola 50 ans : Préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur » et se terminera par un gala en hommage aux créateurs des arts et de la culture.

La Journée nationale de la culture a été instituée en novembre 1986, en l'honneur du premier discours sur la culture nationale prononcé par le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, en 1979, lors de l'investiture de l'organe dirigeant de l'Union des écrivains angolais (UEA), à Luanda.