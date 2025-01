Gabon: La décentralisation pour l'accélération du développement local

A l'issu du Conseil des ministres du dimanche 5 Janvier 2025, le gouvernement a adopté le projet d'ordonnance portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'Etat aux collectivités locales.

Ce texte vise à planifier le processus de Décentralisation au cours de cette période de transition qui s'organisera en 2 phases.

Phase 1

La période dite pilote couvrant la temps restant de la transition. Elle concerne les collectivités locales disposant des ressources financières supérieures ou égale à 1 milliard de franc CFA.

En outres, des compétences identifiées dans 7 départements ministériels seront transférées aux collectivités locales.

Phase 2

Celle-ci interviendra après la période de transition et s'etendra, cette fois, à l'intégralité des collectivités locales. Elle sera encadrée par une loi de programmation spécifique.

*La Décentralisation est donc la délégation de certaines compétences traditionnellement dévolues à l'État aux collectivités locales

Pour que chacun joue pour le bien commun

La loi organique 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la Décentralisation vise :

- A faire des collectivités locales un levier de développement économique et culturel

- A faire des collectivités locales le cadre institutionnel des citoyens de la vie locale

- A rapprocher l'administration du citoyen

Les Populations et les territoires sur lesquels elles vivent attendent, fort justement, beaucoup de leurs collectivités locales.

Une décentralisation a visage social

- Elle favorise la création d'emplois

- Elle permet aux collectivités locales de réagir rapidement face à certaines situations.

Les exemples dans les domaines des travaux publics, de l'éducation nationale,de la santé et autres sont une parfaite illustration.

Il y a quelques mois d'ailleurs, j'avais salué la réhabilitation et l'octroi de moyens roulants aux subdivision des travaux publics de nos provinces.

L'expression de la volonté politique

Il est indéniable que la mise en pratique de la Décentralisation émane de la volonté du Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Militaire, et donc pragmatique, le Chef de L'Etat connait bien la nécessité et l'importance de la cohésion des territoires. Les 8 autres régions du Gabon connaîtront ainsi un développement commun et simultané. Le Général mérite d'être salué pour cela.

Les hommes et femmes pour animer

Il est important que la formation suive les textes et la volonté présidentielle. Les compatriotes qui auront la charge de ces futures entités doivent avoir le sens du devoir républicain, l'expérience du management des Hommes et des moyens financiers. De même que ces gabonais doivent être sociables, accessibles et être imbibés de nos us et coutumes.

Ainsi, ils pourront sereinement mettre en place :

- Des outils de planification locale

- Un bon plan de développement local

- Un plan d'investissement annuel.

Tout cela en ayant le maximum d'informations sur les potentialités dont regorgent leurs localités et les projets prioritaires.

Il est aussi important d'associer toutes les forces vives des contrées dont les Sages.

Honneur et fidélité à la patrie

Le rappel constant à la bonne gouvernance commence par servir l'Etat et les populations. C'est un appel aux futurs locataires de nos mairies et conseils départementaux. Nous avons connus, dans un passé très récent, une gestion condamnable de certaines municipalités. Ne détournez pas les budgets alloués à des fins personnels. Vous devez donner le meilleur de vous-mêmes pour le developpement de vos circonscriptions pour le bonheur des populations.

Servons notre Gabon avec patriotisme et sacrifice. Nous sommes toutes et tous à son service, pas le contraire.

La décentralisation est un moyen que l'Etat a choisi pour que nous nous assumions par nous-mêmes, soyons donc responsables.

Karine Cécilia ARISSANI épse Ondong Ntoutoume.

Ancien conseiller municipal du 1er arrondissement de la commune de Franceville

Ancien conseiller Technique du ministre de la Décentralisation