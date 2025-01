Congo-Brazzaville: Humour - Le rendez-vous « Bonana », dix ans déjà !

Organisé chaque Nouvel An au mois de janvier, le rendez-vous du rire « Bonana » totalise cette année dix ans d'existence. Pour célébrer avec éclat ce parcours, deux soirées inédites sont prévues du 10 au 11 janvier, à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville.

Lancé en 2015 par Brazza comedy show que dirige Junior de Matt en partenariat avec l'IFC, Bonana est devenu en dix ans d'existence une plateforme annuelle qui permet de rassembler sur une même scène les différents humoristes congolais professionnels qui ont brillé durant l'année écoulée en vue de bien débuter la nouvelle dans une atmosphère hilarante et mémorable. En parallèle, cette initiative permet de dénicher de nouveaux talents et leur offrir une scène pour laisser s'exprimer leur génie.

A travers sa devise « Rions ensemble », Bonana 2025 promet ainsi d'être un véritable moment de communion et de partage entre les artistes et le public autour du rire. L'objectif étant d'offrir aux spectateurs une occasion d'évasion en ce début d'année, loin des tracas du quotidien et de la nostalgie de l'année écoulée. Pour les artistes qui participeront pour la première fois à ce programme, il s'agira de se montrer convaincants, intéressants et pétris de talent afin d'accrocher un manager ou un promoteur culturel présent dans la foule.

En effet, plusieurs artistes parmi ceux qui presteront cette année ont fait leur première scène grâce à Brazza comedy show ou à Bonana. Cette occasion leur a permis de se révéler au grand public et de réaliser l'immense talent qui sommeille en eux. Depuis, nombreux d'entre eux se sont tracés une carrière professionnelle couronnée de prestations et de collaborations tant au plan national qu'à l'international, de distinctions et même de mise en place d'initiatives personnelles toujours dans le domaine de la comédie.

Ainsi, parmi ces talents qui seront à délecter durant les deux soirées de Bonana 2025, on compte Roblin Président, Juste Parfait, Franche Béni, SEM l'honorable, Cerveau magique, Anna, Maître Tchoutchoutchou, Djaust Pounga, Rose digitale, Idéale, Petros, Moucharaf le chirurgien du rire... Outre ces figures connues du grand public, l'événement promet des surprises à découvrir exclusivement.

Notons que la billetterie pour ce rendez-vous est déjà ouverte à l'IFC ou auprès de Brazza comedy show.