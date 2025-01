Congo-Brazzaville: Police et gendarmerie - Sept officiers promus au grade de colonel-major

Nommés par décret présidentiel du 28 décembre 2024 au titre du premier trimestre 2025, les sept officiers policiers et gendarmes élevés au grade de colonel-major ont porté leurs galons le 8 janvier, à Brazzaville, lors d'une cérémonie solennelle présidée par le commandant de la gendarmerie, le général de brigade Gervais Akouangué.

La nomination des sept officiers s'inscrit dans le cadre du processus d'avancement du personnel de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police, prévu dans différents décrets publiés à cet effet, dont celui du 30 novembre 2023.

Félicitant les impétrants, le commandant de la gendarmerie leur a rappelé que leur mission venait d'être alourdie au regard des défis qui les attendent sur le terrain.

« Votre promotion est méritée et est le résultat de votre engagement après tant d'années de dur labeur, d'opiniâtreté, de rigueur et d'exemplarité. En vous élevant au grade de colonel-major, le commandement a voulu traduire sa satisfaction suite à vote ardeur au travail. C'est un moment particulier pour votre carrière et motif de satisfaction pour vos familles. Vous venez de franchir un nouveau cap et ne pouvez plus dormir sur vos lauriers, car votre tâche sera plus lourde qu'avant. Le commandement attend de vous plus de rigueur dans tous les domaines et une mutation profonde sur tous les plans », a souligné le général de brigade Gervais Akouangué.

Il les a exhortés à être plus soudés que jamais afin de bien remplir la mission qui leur est dévolue, celle de garantir la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Saluant l'opération "Coup de poing" lancée il y a quelques mois, le général de brigade Gervais Akouangué a enjoint aux Forces de l'ordre à maintenir le cap afin de garantir aux citoyens leur liberté de circuler librement.

« Je me permets de vous réitérer les instructions de notre hiérarchie à prioriser la cohésion au sein de nous. L'élan pris à travers l'opération "Coup de poing" doit être pérennisé afin de garantir des victoires plus grandes jusqu'à l'éradication du grand banditisme tel que prescrit par le chef suprême des armées. Je suis convaincu que nous y arriverons car je connais votre motivation à éradiquer ce comportement qui gangrène notre société. Je vous enjoins à vous engager à fond dans vos fonctions par le travail bien fait et l'esprit de responsabilité », a-t-il conclu.