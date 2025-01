Kenya: Inquiétude au pays concernant des personnes disparues dans le cadre de manifestations de jeunes

Nairobi — Depuis le mois de juin, au moins 80 personnes ont été enlevées au Kenya et leurs familles et amis soupçonnent la police d'être à l'origine de leur disparition.

Au cours de la seule période de Noël, selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, 13 personnes ont été enlevées. Parmi elles figurent des dessinateurs satiriques tels que Gideon Kibet, plus connu sous le nom de Kibet Bull, qui avait disparu le jour de Noël et a retrouvé la liberté le 6 janvier. Outre Kibet Bull, célèbre pour ses caricatures du président William Ruto, cinq autres militants actifs sur les médias sociaux avaient disparu, dont quatre sont réapparus le même jour. Le frère de Kibet Bull avait également disparu le 21 décembre avant d'être libéré.

Le dessinateur satirique n'a pas voulu révéler ce qui s'est passé lors de son enlèvement, mais a déclaré : « L'enlèvement est réel, je peux le confirmer... Je demande instamment au gouvernement de respecter la liberté d'expression ».

Selon les membres des familles des personnes enlevées, leurs proches ont été embarqués dans des voitures banalisées par des hommes masqués.

En ce qui concerne les enlèvements de représentants de la société civile impliqués dans les manifestations de la « Génération Z », qui réclament une réforme en profondeur de la politique nationale (voir Fides 27/6/2024), certains évêques catholiques ont fait entendre leur voix.

« Nous nous réveillons avec les enlèvements. La corruption est endémique et tous ces maux n'augurent rien de bon pour une société juste que nous sommes tous désireux de voir fleurir au Kenya », a déclaré Martin Kivuva Musonde, archevêque de Mombasa.

« Le gouvernement et l'appareil de sécurité devraient mettre fin aux cas d'enlèvement de nos jeunes », a déclaré Joseph Obanyi Sagwe, évêque de Kakamega. « Nous devons protéger les droits de notre peuple, la liberté d'expression et la démocratie, et aucune famille ne souhaite la disparition de ses proches. Il est douloureux et injustifié que nos jeunes soient enlevés et disparaissent. C'est dangereux pour notre démocratie et pour les générations futures ».

Le 27 décembre, l'inspecteur général de la police Douglas Kanja a nié toute implication dans les enlèvements. Kanja avait été nommé à ce poste en novembre, après que son prédécesseur, Gilbert Masengeli, eut été condamné à six mois de prison pour outrage à la cour, pour avoir refusé à plusieurs reprises de témoigner du lieu de détention de trois militants qui auraient été enlevés par la police au cours des manifestations. Dans une déclaration publiée le jour de Noël, l'Autorité indépendante de surveillance de la police (IPOA) a déclaré qu'elle avait ouvert une enquête sur les enlèvements.