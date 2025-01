Togo: « Un bilan positif », d'après Gomado, qui remercie « Dieu et la population pour la patience et la collaboration » active

2025 est, selon le calendrier républicain, une année électorale au Togo. Elle sera marquée par la fin du mandat des exécutifs à la tête des communes du Togo. A quelques mois de l'échéance, un bilan s'impose pour tous les élus qui ont régenté la vie de nos communes ces six dernières années.

C'est dans cette optique, qu'à l'ouverture de la session ordinaire de la Commune de Bè Afédomé, Lundi dernier, le Maire Joseph Gomado s'est essayé à un exercice d'un bref bilan de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire pour le bonheur des populations administrées par lui et ses pairs élus locaux de cette commune du Grand Lomé.

Des mots du Ministre-Maire, « le parcours est positif ». Et, a-t-il poursuivi, « nous avions fait ce que nous devons faire pour les populations. On a voulu faire plus mais ça dépend des moyens dont nous disposons ».

En bon acteur de développement durable et collectif, il met le bilan à l'actif de tous ses pairs élus locaux de la commune de Golfe 1, et partant des collaborateurs, employés de la Maire de Bè Afédomé. « Ce que nous avons fait, nous sommes fiers et c'est à l'actif de tout le Conseil, de tout l'exécutif. Nous allons remercier Dieu pour ça et sur la population pour sa patience et sa collaboration », a-t-il enfin ajouté.