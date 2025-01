Tunisie: Le Théâtre de l'Opéra va accueillir Juste Debout, le phénomène mondial de la danse urbaine

Le Théâtre de l'Opéra à la Cité de la Culture-Tunis sera à partir du 10 jusqu'au 12 janvier 2025, une scène ouverte pour la première qualification tunisienne de l'événement majeur de danse urbaine Juste Debout, dont la compétition se déroulera le 11 janvier 2025, à partir de 16h00.

Les meilleurs danseurs de la région s'affronteront dans les catégories hip-hop, locking, house et popping, avec l'objectif de représenter la Tunisie lors de la finale mondiale prévue le 2 mars 2025 à Paris, où 16 000 spectateurs y assistent outre des milliers d'autres en livestream. Environ 4 000 danseurs venant de plus de 50 pays participent chaque année aux qualifications dans des villes comme Paris, Paris, New York, Tokyo, Londres, Séoul, Sydney, Berlin, et Los Angeles, avant de culminer à Paris, où les finalistes de chaque catégorie se disputent le titre de champion du monde.

Considéré un véritable phénomène mondial, tant sur scène que sur les réseaux sociaux, Juste Debout rassemble des centaines de milliers de followers sur Instagram, Facebook, et YouTube. Les vidéos des performances et des battles génèrent des millions de vues, captivant un public international.

Cette première phase de qualification en Tunisie vise à découvrir de nouveaux talents tunisiens et maghrébins, à renforcer les capacités techniques et artistiques des danseurs locaux, à encourager la pratique de la danse auprès des jeunes, et à promouvoir la culture tunisienne à l'échelle internationale.

Célébrant la créativité, la diversité et l'authenticité, cet événement est dirigé artistiquement par Adnan Zaatouri, triple champion du monde (2009, 2013, 2024). Défenseur passionné de la culture hip-hop, Adnan Zaatouri inspire des générations de jeunes talents, incarnant l'excellence par le travail acharné et le dévouement.

Dans le cadre de l'organisation de Juste Debout Tunisie, le Théâtre de l'Opéra de Tunis a lancé un appel à candidatures pour le recrutement d'un DJ spécialisé dans les battles de danse, pour se produire le jour de la compétition, le samedi 11 janvier 2025, de 16h à 21h, au Théâtre de l'Opéra.

Parmi les conditions requises mentionnées dans l'appel à candidatures, dont le dernier délai est fixé au 9 janvier à minuit, figurent une connaissance approfondie de l'histoire et des caractéristiques des styles de danse, ainsi qu'un engagement à ne pas diffuser de contenu glorifiant la violence, ni de messages misogynes, politiques ou à connotation sexuelle, ni de contenus offensants envers des groupes religieux, ethniques ou moralement sensibles.

Les candidats doivent posséder des connaissances techniques liées à la maîtrise des équipements de DJ (platines, contrôleurs, logiciels DJ et matériel audio), ainsi qu'une expérience de 7 à 10 ans dans le domaine des battles de danse et du DJing, avec des références solides liées à des événements similaires.

Les candidatures retenues seront examinées par un jury spécialisé et indépendant. Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser une démonstration en direct, mettant en avant leur maîtrise technique et leur créativité musicale.