Tunisie: Hôpital de Nefta - Un jeune médecin retrouvé sans vie pendant sa garde

Un autre jeune médecin, cette semaine, vient de quitter trop tôt la vie laissant ses espoirs et ses rêves en suspens . Il s'agit du Docteur Jaâfar Abdelhfidh qui est décédé le lundi dernier à l'hôpital de Nefta. Il était de garde ce jour là. Le personnel a retrouvé le corps du médecin sans vie dans une des salles de garde de l'hôpital.

Probablement fatigué, après une enième journée de travail, il a quitté à la fleur de l'âge et sur la point des pieds, le métier noble auquel il s'est dévoué corps et âme: la médecine. » Mort en accomplissant son devoir...Que ceux qui portent un regard négatif sur notre jeunesse et en particulier nos jeunes médecins qui donnent d'eux même pour offrir les meilleurs prestations médicales à nos citoyens là ou ils sont, se recueillent au moins un instant....Nous payons le prix fort pour garantir des soins de qualité.

Je suis plus que triste à chaque fois qu'une belle âme disparaît...je suis encore plus triste de voir nos concitoyens salir notre noble métier et nous réduire à des prestataires de services », dixit Dr. Moez Cherif qui a rendu hommage au jeune homme. Allah yarhmou w inaamou.