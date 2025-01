Tunisie: Samsung dévoile sa vision de l'IA au CES 2025 - 'IA pour tous'

Samsung Electronics a présenté aujourd'hui, au CES 2025, sa nouvelle vision « IA pour tous ». L'objectif est clair : rendre l'intelligence artificielle omniprésente et accessible au quotidien, dans tous les foyers. Grâce à une décennie de leadership dans la maison connectée, Samsung ambitionne de transformer l'IA en une expérience universelle, améliorant le confort, la personnalisation et l'autonomie des utilisateurs.

Une feuille de route centrée sur la personnalisation et la sécurité

Jong-Hee Han, vice-président et PDG de la division Device eXperience (DX) de Samsung, a dévoilé lors de la conférence de presse l'initiative Home AI. Cette stratégie vise à redéfinir la notion de « foyer » en offrant des services ultra-personnalisés via des appareils connectés. Han a souligné l'engagement de l'entreprise envers l'innovation centrée sur l'humain, avec pour ambition d'intégrer l'IA dans chaque aspect du quotidien.

Jonathan Gabrio, responsable du Connected Experience Center chez Samsung Electronics America, a précisé que Home AI adapte les routines des appareils aux modes de vie variés, qu'il s'agisse de foyers individuels ou multigénérationnels. Samsung met également la sécurité au coeur de sa vision, avec l'intégration de Knox Matrix. Cette technologie basée sur la blockchain protège les appareils connectés contre les cybermenaces, tout en garantissant une gestion simplifiée de la confidentialité grâce au tableau de bord Knox.

L'écosystème SmartThings, pilier de la stratégie IA de Samsung, se dote de technologies avancées pour simplifier et enrichir l'expérience de la maison intelligente. Avec Ambient Sensing, les appareils détectent et réagissent de manière intuitive aux sons et mouvements ambiants. L'assistant vocal amélioré Bixby ajoute une couche de personnalisation en reconnaissant les voix individuelles.

Samsung se positionne également sur le développement durable à travers Flex Connect, une initiative incitant les utilisateurs à réduire leur consommation énergétique. Ce programme sera déployé dans plusieurs États américains dès cette année.

Samsung élargit son offre en lançant des appareils dotés de fonctionnalités IA avancées. Les nouveaux Galaxy Book5, par exemple, boostent la productivité avec des outils comme AI Select et Photo Remaster. Du côté des écrans, le Neo QLED 8K propose des innovations telles que l'8K AI Upscaling Pro, tandis que la gamme The Frame continue d'offrir une expérience artistique unique.

Au-delà des foyers : l'IA dans les entreprises et la mobilité

Samsung introduit SmartThings Pro, une solution B2B permettant aux entreprises de gérer leurs bâtiments connectés tout en optimisant leur consommation énergétique. En collaboration avec Hyundai Motor Group, Samsung intègre l'IA aux véhicules électriques, offrant des fonctionnalités telles que la gestion automatisée de l'énergie.

Dans le domaine maritime, Samsung propose SmartThings for Ships, une solution automatisant les paramètres des navires pour une gestion plus efficace et sécurisée.

Un engagement pour un avenir inclusif

Inhee Chung, vice-présidente du Corporate Sustainability Center, a présenté les initiatives durables de Samsung, notamment les programmes éducatifs Solve for Tomorrow et Innovation Campus, qui forment les jeunes aux technologies émergentes comme l'IA et le big data. L'entreprise s'engage également dans des projets humanitaires en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, avec des résultats significatifs tels que la collecte de plus de 20 millions de dollars via l'application Samsung Global Goals.