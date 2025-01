Nigeria: Les objectifs du développement durable (ODD) à l'affiche du festival du film d'Abuja

Le SDGs Short Film Challenge and Awards s'est déroulé le 21 décembre à Abuja, au Nigeria, pour célébrer le rôle de l'industrie créative dans la promotion des objectifs de développement durable (ODD).

L'événement a présenté le travail de jeunes cinéastes qui se sont servi du pouvoir de la narration pour mettre en lumière des questions essentielles telles que la santé et le bien-être, le changement climatique, l'inégalité entre les sexes, l'éducation et les dangers de la traite des êtres humains, inspirant ainsi une action collective pour un avenir meilleur et plus durable.

Organisé par le Centre d'information des Nations Unies à Abuja, le Bureau de l'Assistant spécial principal du président du Nigéria, Bola Tinubu, sur les ODD (OSSAP-SDGs) et Fresh News Multimedia, l'événement a mis l'accent sur la créativité, l'innovation et le leadership des jeunes dans la réalisation de progrès sur l'Agenda 2030.

La Coordinatrice résidente et humanitaire par intérim et Représentante résidente du PNUD au Nigéria, Elsie Attafuah, a souligné le dévouement des Nations Unies à favoriser un environnement inclusif dans le pays. « Les Nations Unies continueront à soutenir le gouvernement et le peuple du Nigéria pour créer un écosystème dynamique où chaque Nigérian peut s'épanouir », a-t-elle déclaré.

Mme Attafuah a encouragé les participants à être audacieux dans leurs idées et audacieux dans leur plaidoyer en faveur des ODD, assurant les jeunes du soutien continu des Nations Unies.

Des représentants du gouvernement ont assisté à l'événement, notamment l'Assistant spécial principal du président pour les ODD, le président de la Chambre des représentants du Nigeria, le ministre de l'art, de la culture, du tourisme et de l'économie créative, le directeur exécutif et le PDG de la Commission de censure du cinéma et de la vidéo du Nigeria, et le directeur général du Corps national du service de la jeunesse.

Le concours et le prix du court métrage sur les objectifs du Millénaire pour le développement servent de plateforme pour inciter les jeunes cinéastes à contribuer à l'effort mondial en faveur du développement durable et à se faire les défenseurs du changement. Cette année, le défi a attiré 2 250 soumissions provenant de 119 pays.

Le film gagnant, Wasted, d'Eze Daniel Izu, aborde la question de la toxicomanie chez les jeunes. Road Trip d'Accelerate TV a remporté la première place, tandis qu'Oke Okuta d'Oke Tolulope s'est vu attribuer la deuxième place.