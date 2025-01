Maroc: Vague de froid - L'INDH au chevet des sans-abri d'Azilal

Azilal — Azilal - Le Centre d'Azilal, dédié aux personnes sans-abri, se dresse comme un exemple éloquent des projets nés de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) offrant plus qu'une simple structure d'accueil mais un cadre de vie empreint d'humanité.

Dans le contexte actuel de vague de froid qui frappe durement la province montagneuse d'Azilal, ce sanctuaire, loin d'être un simple toit, se veut un havre de chaleur et un refuge pour ceux qui, accablés par les difficultés de la vie, se trouvent exposés aux rigueurs de l'hiver.

Par ce geste, l'INDH, pionnier dans la protection des personnes en précarité, oeuvre à restaurer leur dignité, en leur offrant l'espoir d'une réinsertion et la possibilité de renaître dans la société.

Ce centre, à caractère social et humain a vu le jour grâce à l'INDH et à ses partenaires sociaux, offrant hébergement, restauration et répondant aux besoins essentiels des personnes en difficulté.

Au coeur de cette structure qui s'impose comme modèle régional, incarnant pleinement la solidarité dans chacune de ses facettes, plusieurs dizaines de personnes trouvent un refuge et un lieu de vie idéal pour repenser leur vie. Les personnes sans-abri y trouvent non seulement un lieu de repos et de répit, mais un soutien complet, répondant à leurs besoins les plus essentiels, qu'ils soient médicaux, nutritionnels ou psychologiques.

Chaque aspect de leur quotidien y est pris en main avec soin, leur offrant un cadre propice à la guérison, à la stabilité et à la paix intérieure.

Dans une déclaration à la MAP, Issam Benaassou Chef de la Division Action sociale d'Azilal a souligné que ce Centre, initié dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH, particulièrement le Programme afférent à l'accompagnement des personnes en situation de précarité se distingue par son objectif visant à accompagner les personnes en situation de précarité, notamment les sans-abri, rappelant que la création de ce Centre a nécessité un financement de 3 millions de dirhams en vue d'offrir un environnement propice aux pensionnaires.

En partenariat avec une association locale qui en assure la gestion, le Centre s'engage à fournir un accompagnement social, médical et psychologique complet, répondant aux besoins immédiats des personnes vulnérables, a fait savoir M. Benaassou, notant qu'en période de vague de froid, il devient un lieu vital pour les sans-abri en raison de la baisse des températures dans cette province à forte dominante montagneuse.

Pour sa part, Hicham Ahrar, président de l'association Noor pour la protection des personnes sans-abri à Azilal a rappelé que le Centre est doté d'une importante capacité litière pour hommes et femmes, d'une cuisine, de salles de bains, d'installations sanitaires et de plusieurs salons pour le confort des pensionnaires, faisant savoir que l'Association Nour en charge de la supervision de ce Centre poursuit ses interventions sur le terrain pour le transfert des personnes en difficulté de la rue vers le Centre.

Et d'ajouter que le Centre offre une attention particulière pour la stabilité morale et physique des pensionnaires, et ce dans un cadre humain et solidaire s'inscrivant pleinement dans les priorités de la 3ème phase de l'INDH visant l'amélioration durable des conditions de vie des plus vulnérables.

Après le succès fulgurant de la première et deuxième phases de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, la troisième phase de ce chantier d'envergure, semble se tourner vers une nouvelle vision porteuse d'espoir et combien même structurante car, reposant sur quatre programmes cohérents et complémentaires.

L'INDH, rappelle-t-on, cible toutes les catégories sociales avec à leur tête, les personnes en difficulté, dans une logique d'équité et d'égalité des chances dans l'objectif de réduire les écarts sociaux et les disparités territoriales au niveau national, le tout dans le cadre d'une approche participative basée sur la gouvernance et la bonne gestion.