Maroc: Casablanca - Ouverture de la 2ème édition du Forum IT Entreprises de la FSBM

Casablanca — La 2ème édition du Forum IT Entreprises de la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) - Université Hassan II de Casablanca, s'est ouverte mercredi, sous le thème "De la Formation à l'Insertion Professionnelle : Compétences, Recherche et Innovation au service de l'Excellence".

Ce forum qui vise à favoriser les interactions entre étudiants, chercheurs et professionnels du secteur des technologies de l'information, met en lumière les liens étroits entre le monde académique et le monde professionnel, en créant un espace d'échange propice à l'innovation et à l'intégration professionnelle.

Cette édition est marquée par la participation de près de 20 entreprises dans le domaine de l'IT, ainsi que plus de 150 étudiants de master et d'anciens lauréats, et d'étudiants d'autres établissements.

A cette occasion, le doyen par intérim de la FSBM, Rachid Sail, a indiqué que la mission de la faculté est de faciliter l'insertion professionnel de ses étudiants, d'où l'organisation de ce forum qui met les étudiants en contact direct avec les recruteurs, notant que l'un des objectifs les plus important est d'encourager les collaborations entre l'établissement et les entreprises partenaires pour adapter la formation aux besoins du marché actuel.

Soulignant l'importance de la valorisation de filières innovantes, telles que le Master Data Science et Big Data, pour la facilitation de l'accès au marché du travail, M. Sail a expliqué qu'il s'agit d'inspirer les jeunes talents grâce aux échanges avec des experts et professionnels reconnus.

Sanaa El Filali, vice-doyen chargée de la recherche scientifique a relevé l'importance de l'organisation de forum, qui a pour objectif de répondre à des besoins stratégiques urgents dans une ère marquée par des transformations technologiques sans précédent, soutenant que l'intelligence artificielle et les sciences des données constituent des piliers fondamentaux redéfinissant les exigences du marché de l'emploi.

Par ailleurs, Leila Eljiani, coordinatrice de l'organisation du forum, a précisé que ce forum est pour l'ensemble des étudiants de la faculté, une occasion unique de découvrir des entreprises, de se familiariser avec le monde professionnel, et de tisser des relations qui pourront leur être utiles à court ou long terme, soulignant qu'il garantit aussi aux étudiants en M2 des opportunités de stage de fin d'études.